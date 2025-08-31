شورای عالی راهبری برنامه هفتم مسئول هماهنگی و تحقق اهداف این قانون است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شورای عالی راهبری برنامه هفتم در دولت، مسئول هماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای این قانون و تحقق اهداف و احکام برنامه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف در نشست کارشناسی بحث و بررسی درباره گزارش شورای عالی راهبری برنامه هفتم که صبح امروز یکشنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه تحقق برنامه هفتم پیشرفت ارتباط مستقیمی با عملکرد دولت و مجلس دارد، گفت: بر این اساس مطابق ماده ۱۱۸ برنامه، شورای عالی راهبری برنامه باید هر سال گزارش تحقق این قانون را ارائه کند تا بتوانیم مسیر را اصلاح و بازنگری کنیم.

وی با بیان اینکه تاکنون جلسات خوبی از سوی این شورا برگزار شده و از حیث شکلی شرایط خوب است، اما از نظر محتوایی هنوز به حد مطلوب نرسیده‌ایم، اظهار کرد: با توجه به مفاد برنامه، علاوه بر گزارش عملکرد یکساله نیاز به ارائه سند بودجه و سند تامین مالی سال آینده وجود دارد، لذا باید از زمان بهترین استفاده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این راستا و با اشاره به برخی تکالیف قانونی برای رسیدگی به مشکلات مردم، تصریح کرد: به عنوان مثال در بحث کالابرگ انتظار این بود که با هدف کمک به معیشت مردم و حمایت از اقتصاد خانواده در برابر تورم، ارائه کالابرگ در بهمن ماه اجرایی شود و برای آن نیز قانون وجود دارد، اما درحالی که رئیس جمهور با آن موافق بود و در شرایطی که طی ماه‌های اخیر قیمت برخی کالا‌های اساسی حتی تا دوبرابر گران شده، معلوم نیست چه کسی آن را اجرایی نمی‌کند.

قالیباف در همین زمینه ضمن بیان اینکه همگان اعتقاد دارند نباید در اجرای قانون برنامه شاهد پراکندگی باشیم، افزود: شورای عالی راهبری برنامه در دولت مسئول هماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای این قانون و تحقق اهداف و احکام برنامه است و باید با بررسی دقیق عملکرد دستگاه‌ها، موانع تحقق اهداف را رفع کند.

وی تاکید کرد: در مجلس نیز پیاده‌سازی و جمع بندی گزارش‌های مربوط به احکام برنامه طبق بند «ب» ماده ۱۱۸ به معاونت نظارت سپرده شده، از این رو هم در دولت و هم در مجلس، وظایف روشنی برای اجرا و نظارت بر اجرا وجود دارد و انتظار این است که طبق قانون همه به وظایف خود عمل کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکالاتی که در زمینه تعیین ناظران مالی برنامه هفتم مطرح شده بود، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با رویکرد حفظ استقلال ناظران مالی، روند فعلی که بر خلاف قانون برنامه هفتم بوده است را اصلاح کند.

قالیباف با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه از سوی کمیسیون آئین نامه داخلی برای تغییر فرایند بررسی بودجه در مجلس، اظهار کرد: بر این اساس به هیچ وجه در حین بررسی قانون بودجه سالانه اجازه قانونگذاری جدید یا اصلاح قوانین دائمی داده نخواهد شد.

در این نشست همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، معاونان قوانین و نظارت و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کل دیوان محسابات، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزیر اقتصاد، احمد نادری عضو هیات رئیسه و محسن زنگنه رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم نیز به بیان گزارش‌های کارشناسی و دیدگاه‌های خود درباره فرایند بررسی میزان تحقق برنامه هفتم پرداختند.

منبع: مجلس شورای اسلامی

برچسب ها: رئیس مجلس شورای اسلامی ، برنامه هفتم
خبرهای مرتبط
قالیباف در همایش روز جهانی مسجد:
مسجد باید صدای مردم باشد/ دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان امام و امت است
قالیباف اقدامات ماجراجویانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
قالیباف:
شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن سند آشکار دیگری از تهدیدجهانی رژیم صهیونیستی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ شهریور
تاکید رهبر معظم انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد
رفت‌وآمدهای وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده است
باید راهبرد «ماشه علیه ماشه» را فعال کنیم/با کنترل تنگه هرمز، مسئله انرژی برای اروپا چالشی جدی خواهد شد
توضیحات عراقچی درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
سپاه: یمن پاسخ کوبنده‌ای به صهیونیست‌ها می‌دهد
آخرین اخبار
شورای عالی راهبری برنامه هفتم مسئول هماهنگی و تحقق اهداف این قانون است
سپاه: یمن پاسخ کوبنده‌ای به صهیونیست‌ها می‌دهد
تشریح جلسه نظارتی مجلس با وزیر نیرو برای بررسی ناترازی آب و برق
تاکید رئیس‌جمهوری بر تسریع بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه
گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳
پدافند هوایی در راستای تهدیدات نوپدید کارآمدی خود را توسعه دهد
تاکید رهبر معظم انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین
شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن سند آشکار دیگری از تهدیدجهانی رژیم صهیونیستی است
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
باید راهبرد «ماشه علیه ماشه» را فعال کنیم/با کنترل تنگه هرمز، مسئله انرژی برای اروپا چالشی جدی خواهد شد
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
رفت‌وآمدهای وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده است
توضیحات عراقچی درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی
چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ شهریور
تأکید لاریجانی بر امضای سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستان
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با وزیر امور خارجه
محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن
دیدار دبیر شورای امنیت ارمنستان با عراقچی
قالیباف اقدامات ماجراجویانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
سرلشکرموسوی: حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای عامل نگرانی برای منطقه است
اجرای۱۳ طرح ملی برای توانمندسازی زنان، دختران و خانواده‌ها
بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را نباید کوچک شمرد
عارف: طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان در دستور کار دولت است