حمید شمالی دبیر انجمن بادبانی کشورمان پس از حضور در نخستین دور از نشست‌های رشته‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا حضور رشته بادبانی در این دور از بازی‌ها را منوط به رصد دقیق برنامه‌ها و اردو‌های این انجمن توسط کمیته ملی المپیک عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در نخستین دور از نشست با فدراسیون کاندیدای اعزام به بازی‌های اسیایی آیچی – ناگویا نشست با مسئولین و کادر فنی انجمن بادبانی صبح امروز در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد.

حمید شمالی دبیر انجمن بادبانی کشورمان در این باره اظهار داشت: در خصوص سابقه رشته بادبانی در بازی‌های آسیایی در ادوار گذشته این بازی‌ها گزارشی ارائه گردید. این رشته از سال ۱۹۷۰ در بازی‌های آسیایی حضور داشته است.

شمالی اضافه کرد: در این نشست ظرفیت سنجی علمی و دقیق از پتانسیل این رشته و احتمال مدال آوری در بازی‌های آسیایی صورت گرفت و در نهایت مقرر شد کمیته ملی المپیک پس از رصد دقیق و کارشناسانه برنامه‌ها و اردو‌های این رشته طی ۸ تا ۶ ماه منتهی به این بازی‌ها حضور یا عدم حضور این رشته را نهایی نماید.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، بادبانی
خبرهای مرتبط
بازی‎‌های آسیایی آیچی_ناگویا؛
نشست تخصصی کمیته ملی المپیک با فدراسیون‌های قایقرانی، تیراندازی و انجمن بادبانی برگزار شد
توضیحات عراقچی درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
رکوردی خاص برای ستاره قرن ۲۱ رئال مادرید
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
آخرین اخبار
دبیر انجمن بادبانی: حضورمان منوط به رصد برنامه‌های انجمن بادبانی است
مجمع سالانه فدراسیون دو و میدانی برگزار شد/ نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مشخص شدند
نشست تخصصی کمیته ملی المپیک با فدراسیون‌های قایقرانی، تیراندازی و انجمن بادبانی برگزار شد
فینالیست شدن کاپیتان در فیدر چک/ دو طلا در انتظار نوشاد
برنز جهان به والیبال آمریکا رسید/ در انتظار نبرد بزرگ ایران - ایتالیا
مسی و رونالدو در فینال جام جهانی ۲۰۲۶؟
آغاز تمرین مشترک تیم‌های ملی تکواندو ایران و پاکستان در خانه تکواندو
خبر‌های بد و خوب برای بارسا
۹ مدال MMA ایران در انتخابی بازی‌های آسیایی جوانان/ چگینی: باید ۴ طلا می‌گرفتیم
درخشش روئینگ ایران در سرزمین اژدها/ کسب ۶ مدال رنگارنگ توسط نمایندگان کشورمان
رییس فدراسیون بسکتبال: سومی آسیا نباید ما را خام کند
گارناچو: پیوستن به تیم قهرمان جهان بسیار خاص است
اسطوره های ناشناس و معمولی های سرشناس
رونمایی از مقصد جدید بازیکن مغضوب هاشمیان؛ یحیی شاگرد سابق خود را می‌خواهد
ورود نخستین مربی خارجی دو و میدانی به ایران پس از ۵ سال
رکوردی خاص برای ستاره قرن ۲۱ رئال مادرید
گواردیولا: سبک من هرگز تغییر نخواهد کرد
اولین اظهارات طارمی بپس از توافق با المپیاکوس
احسانی رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته شد
بر آورد هزینه و برنامه اعزام‌های نابینایان در جلسه هیئت رئیسه
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
جهانبخش راهی لیگ اتریش نخواهد شد
نماد رسمی جام جهانی فوتسال بانوان معرفی شد
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم فوتسال جوانان
پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
کاله با اولویت جوانگرایی به لیگ برتر بسکتبال می‌آید
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس