باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در نخستین دور از نشست با فدراسیون کاندیدای اعزام به بازیهای اسیایی آیچی – ناگویا نشست با مسئولین و کادر فنی انجمن بادبانی صبح امروز در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد.
حمید شمالی دبیر انجمن بادبانی کشورمان در این باره اظهار داشت: در خصوص سابقه رشته بادبانی در بازیهای آسیایی در ادوار گذشته این بازیها گزارشی ارائه گردید. این رشته از سال ۱۹۷۰ در بازیهای آسیایی حضور داشته است.
شمالی اضافه کرد: در این نشست ظرفیت سنجی علمی و دقیق از پتانسیل این رشته و احتمال مدال آوری در بازیهای آسیایی صورت گرفت و در نهایت مقرر شد کمیته ملی المپیک پس از رصد دقیق و کارشناسانه برنامهها و اردوهای این رشته طی ۸ تا ۶ ماه منتهی به این بازیها حضور یا عدم حضور این رشته را نهایی نماید.