آموزش‌وپرورش لرستان در حالی مانور بازگشایی مدارس را ۱۵ شهریور برگزار می‌کند که بیش از سه‌چهارم مدارس استان مورد بازدید قرار گرفته‌اند. این اقدام در قالب پروژه مهر، با هدف آماده‌سازی زیرساخت‌ها و انسجام فعالیت‌ها برای آغاز سال تحصیلی جدید دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- بازگشایی مدارس پس از تعطیلات تابستانی، همواره آزمونی جدی برای نظام آموزشی به شمار می‌رود. در شرایطی که کیفیت فضای آموزشی، ثبت‌نام به‌موقع دانش‌آموزان، تأمین تجهیزات و هماهنگی مدیران مدارس از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها و مسئولان است، اجرای پروژه‌ای چون «پروژه مهر» در لرستان می‌تواند معیاری روشن برای سنجش آمادگی‌ها باشد. این پروژه که هر ساله با هدف سازماندهی، آماده‌سازی و هماهنگی میان واحدهای آموزشی برگزار می‌شود، امسال نیز با تأکید ویژه بر نظارت و انسجام کارگروه‌های تخصصی دنبال می‌شود.

 برگزاری مانور بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور، نمادی از همین عزم جدی است تا دانش‌آموزان استان سال تحصیلی جدید را در فضایی امن، منظم و کیفی آغاز کنند.

 بازدید از مدارس؛ گام نخست در مسیر آمادگی

به گفته سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، از مجموع ۴۶۴۷ مدرسه استان تاکنون ۳۵۹۱ مدرسه مورد بازدید قرار گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. این بازدیدها با هدف ارزیابی زیرساخت‌ها، رفع نواقص احتمالی و حصول اطمینان از آمادگی کامل مدارس برای پذیرش دانش‌آموزان انجام می‌شود.

سهرابی با تأکید بر اهمیت انسجام ساختاری کارگروه‌های پروژه مهر تصریح کرد: هماهنگی میان این کارگروه‌ها در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر روند پیشرفت پروژه، عاملی تعیین‌کننده در موفقیت این طرح است.

این کارگروه‌ها، مسئولیت‌هایی همچون ساماندهی نیروی انسانی، بهسازی فضاهای آموزشی، تجهیز مدارس و نظارت بر ثبت‌نام‌ها را برعهده دارند.

 مانور بازگشایی مدارس؛ تمرین هم‌افزایی قبل از مهر

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از برگزاری مانور بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور خبر داد و گفت: مدارس استان باید همانند یک مهر هماهنگ و منسجم، آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی جدید را داشته باشند.

این مانور قرار است به‌صورت همزمان در سطح استان برگزار شود تا نقاط قوت و ضعف مدارس پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی شناسایی و اصلاح شود.

ثبت‌نام دانش‌آموزان؛ اولویت فوری مدیران

یکی از نگرانی‌های اصلی آموزش‌وپرورش لرستان، تکمیل فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مقاطع مختلف است.

 سهرابی در این‌باره تأکید کرد: ضرورت دارد مدیران مناطق و شهرستان‌ها تلاش مضاعفی داشته باشند تا همه دانش‌آموزان پیش از آغاز سال تحصیلی ثبت‌نام شوند.

این موضوع نه‌تنها نظم آغاز سال تحصیلی را تضمین می‌کند، بلکه امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای کلاس‌ها و نیروی انسانی را فراهم می‌سازد.

 نظارت مستمر؛ تضمین کیفیت در پروژه مهر

به گفته مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، نظارت دقیق و مستمر بر اجرای پروژه مهر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های آموزش‌وپرورش استان در هفته‌های پیش‌روست.

سهرابی افزود: افزایش دقت در اجرای تمامی ابعاد پروژه مهر، مهم‌ترین اولویت ماست تا زمینه‌ای امن و مناسب برای بازگشایی مدارس فراهم شود.

 

