روابط عمومی خانه سینما مصوبات جدید شورای صنفی نمایش را اعلام کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی خانه سینما مصوبات جدید شورای صنفی نمایش را اعلام کرد. این جلسه با حضور مرتضی شایسته (نماینده انجمن پخش‌کنندگان)، محمدرضا صابری و مجتبی بهزادیان (نمایندگان انجمن سینماداران)، مهدی کرم‌پور (دبیر شورای صنفی نمایش)، اصغر نعیمی (نماینده کانون کارگردانان)، و نماینده‌ای از سازمان سینمایی و مجتبی شریعت (نماینده سامانه سمفا) تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف، مصوبات زیر به تصویب رسید:

شورای صنفی نمایش در راستای ترویج فرهنگ سینما و افزایش استقبال عمومی، مقرر کرد که به مناسبت روز ملی سینما (جمعه ۲۱ شهریور ماه)، بلیت سینماهای سراسر کشور به صورت نیم‌بها عرضه می‌شود.

مقرر شد فیلم سینمایی «شاه نقش» پس از انیمیشن «یوز» به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی و با پخش راه عرفان اکران شود.

مقرر شد فیلم سینمایی «قسطنطنیه» پس از فیلم «مرد عینکی» به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال و با پخش شایسته فیلم اکران شود.

همچنین مقرر شد فیلم سینمایی «گوزن‌های اتوبان» پس از فیلم «زن و بچه» به سرگروهی پردیس سینمایی چارسو و با پخش شایسته فیلم اکران شود.

