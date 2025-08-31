باشگاه خبرنگاران جوان- پریزاد اقبالی ؛ جوادی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی، طیور و آبزیان بالاترین بازده را از سرمایه‌گذاری‌های فناورانه، اعلام کرد که نمایشگاه اینوفارمارم ۱۴۰۴، می‌تواند با کسب ظرفیت‌های علمی کشور، توان تولیدکنندگان و نیاز‌های بازار، به تولید خودکفایی و پایداری در امنیت غذایی کمک کند.

جوادی به پژوهش‌های پژوهشگاه بیوتکنولوژی در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: ما همیشه خود را متعهد به این حوزه دانسته‌ایم و در هر موقعیتی که بتوانیم، در خدمت باشیم.

او افزود: در بخش کشاورزی، ستون اصلی امنیت برای دانش و فناوری است. با وجود محدودیت‌های منابع، ارتباطات و تنش‌های زیستی، تنها فناوری می‌توان ما را نجات داد. تجربه‌ای که در دیگری نیز مشاهده شده است.

جوادی به محور اصلی نشست پرداخت و گفت: حوزه آبزیان که امروز به آن پرداخت می‌شود، درست است. این حوزه به دلیل عمده دام، طیور و آبزیان در کشور‌های دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ورود فناوری به این حوزه می‌تواند امکان‌های موجود را به فرصت تبدیل کند وگرنه با چالش‌های جدی در زمینه نهادها، خوراک دام و ملزومات روبه‌رو شده است.

وی همچنین وابستگی بالای این حوزه به نهاده‌ها و محصولات فناورانه را مورد قرار داد و گفت: اثر فناوری در این بخش بسیار مشهود است. در مقایسه با بخش‌های کشاورزی، تأثیر فناوری در دام و آبزیان به مراتب بیشتر و ملموس‌تر است.

جوادی ادامه داد: این حوزه به راحتی می‌تواند به خودکفایی و پایداری برسد که برای کشور مشکلی راه‌اندازی کند. در سال‌های اخیر، در برخی موارد موفق به وقوع پیوسته‌اند.

او به ویژگی‌های فناوری‌پذیری در این حوزه اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان فعال در آبزیان معمولاً از دانش‌آمیز بودن و جذب فناوری‌های جدید هستند. آنها در نمایشگاه‌ها و میدان‌های عرضه‌کننده حضور فعال دارند و به سرعت دانش را منتقل می‌کنند، که این امر نوآوری را در این حوزه می‌کند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی اظهار کرد: ما به عنوان ستاد غذا و کشاورزی متعهد به حمایت از این هستیم و برنامه‌های سال ۱۴۰۴ که به معاونت علمی و فناوری توسعه یافته، توسعه یافته است، به همین حوزه می‌شود. بنابراین، ما از هر طرح برگزیده در این رویداد و هر حمایتی که بعد از همایش نیاز داشته باشد، پشتیبانی کامل کند.