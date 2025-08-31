رژیم صهیونیستی دو جلسه برنامه‌ریزی شده کابینه در روز یکشنبه را به مکانی مخفی منتقل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که اسرائیل دو جلسه برنامه‌ریزی شده کابینه در روز یکشنبه را به «مکان مخفی و مستحکم» منتقل کرده است.

انصارالله یمن روز شنبه تأیید کرد که نخست وزیر احمد غالب الرهاوی و چند وزیر در حمله اسرائیل به صنعا در روز پنجشنبه شهید شدند.

کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد که یک جلسه کابینه و یک جلسه دیگر برای کابینه امنیتی به «مکان مخفی و مستحکم» منتقل شده‌اند و این جابجایی کمی قبل از تشکیل جلسه به وزرا اطلاع داده شده است.

قرار است در این دو جلسه درباره چندین موضوع از جمله افزایش بودجه نهاد‌های امنیتی، وضعیت غزه، به رسمیت شناختن احتمالی کشور فلسطین توسط جامعه بین‌المللی و تحولات امنیتی در لبنان و سوریه بحث کنند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و کابینه امنیتی او تصمیم گرفتند که تنها درباره یک توافق جامع برای آزادی همه اسرای اسرائیلی بحث کنند و پیشنهاد توافق جزئی اخیر ارائه شده توسط میانجیگران را با وجود همسویی تقریباً کامل آن با شرایط قبلی اسرائیل رد کردند.

حماس بار‌ها آمادگی خود را برای آزادی همه اسرای اسرائیلی در ازای پایان جنگ، عقب‌نشینی اسرائیل از غزه و آزادی زندانیان فلسطینی ابراز کرده است، اما نتانیاهو ضمن ادامه برنامه‌های خود برای اشغال مجدد غزه، بر شرایط جدید اصرار ورزیده است.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۳۴۰۰ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است. این عملیات نظامی، این منطقه محصور را که با قحطی رو‌به‌رو است، ویران کرده است.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر جنگ سابق او، یوآو گالانت را به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود در این منطقه محصور، با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کابینه اسرائیل ، رژیم صهیونیستی
