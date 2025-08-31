معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اقدامات یک‌ساله دولت چهاردهم در صنعت پالایش، از بهره‌برداری دو پالایشگاه جدید در کشور طی سال جاری خبر داد.

محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در برنامه رادیو اقتصاد ، با اشاره به اقدامات یک‌ساله دولت چهاردهم در صنعت پالایش، از بهره‌برداری دو پالایشگاه جدید در کشور طی سال جاری خبر داد گفت: کشور طی سال‌های گذشته به دلیل بهره‌وری پایین در بخش مصرف، با ناترازی در حوزه انرژی مواجه بود، اما اکنون اقدامات گسترده‌ای در بخش تولید، انتقال و ذخیره‌سازی در حال انجام است.

وی افزود: روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور، دو خط لوله استراتژیک به طول ۸۰۰ کیلومتر و با سرمایه‌گذاری ۷۳۰ میلیون دلار افتتاح شد. همچنین در یک سال گذشته خوراک پالایشگاه‌های نفتی حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و تولید بنزین و نفت‌گاز هرکدام به میزان پنج میلیون لیتر در روز رشد داشته است.

بهره‌برداری از دو پالایشگاه جدید در کنگان و بندرعباس

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: امسال دو پالایشگاه جدید به ظرفیت پالایشی کشور اضافه می‌شود؛ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای در کنگان و پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای در بندرعباس.

وی همچنین از اجرای سه طرح کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های شیراز، اصفهان و تهران خبر داد و افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، بخش عمده‌ای از فرآورده‌های تولیدی به استاندارد یورو ۵ ارتقا یافته و سودآوری پالایشگاه‌ها افزایش خواهد یافت.

نقش راهبردی صنعت پالایش در اقتصاد ملی

عظیمی‌فر صنعت نفت را یکی از مزیت‌های رقابتی اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: این صنعت به‌عنوان پیشران می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی را نیز به حرکت درآورد و سهم مهمی در تولید ناخالص ملی دارد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۰ پالایشگاه اصلی کشور روزانه حدود ۲.۴ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی را به فرآورده‌های نفتی تبدیل می‌کنند. این فرآورده‌ها از طریق ۱۵ هزار کیلومتر خط لوله، ۱۶ هزار نفتکش جاده‌ای، سه هزار مخزن ریلی و ۸۷ انبار نفت در سراسر کشور توزیع شده و از طریق هفت هزار جایگاه سوخت و مراکز سوخت‌رسانی هوایی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

معاون وزیر نفت در پایان یادآور شد: بخشی از فرآورده‌های تولیدی نیز صادر می‌شود که درآمد قابل توجهی برای کشور به همراه دارد.

