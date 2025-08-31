محمدصادق عظیمیفر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در برنامه رادیو اقتصاد ، با اشاره به اقدامات یکساله دولت چهاردهم در صنعت پالایش، از بهرهبرداری دو پالایشگاه جدید در کشور طی سال جاری خبر داد گفت: کشور طی سالهای گذشته به دلیل بهرهوری پایین در بخش مصرف، با ناترازی در حوزه انرژی مواجه بود، اما اکنون اقدامات گستردهای در بخش تولید، انتقال و ذخیرهسازی در حال انجام است.
وی افزود: روز گذشته با حضور رئیسجمهور، دو خط لوله استراتژیک به طول ۸۰۰ کیلومتر و با سرمایهگذاری ۷۳۰ میلیون دلار افتتاح شد. همچنین در یک سال گذشته خوراک پالایشگاههای نفتی حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و تولید بنزین و نفتگاز هرکدام به میزان پنج میلیون لیتر در روز رشد داشته است.
بهرهبرداری از دو پالایشگاه جدید در کنگان و بندرعباس
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد: امسال دو پالایشگاه جدید به ظرفیت پالایشی کشور اضافه میشود؛ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکهای در کنگان و پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکهای در بندرعباس.
وی همچنین از اجرای سه طرح کیفیسازی فرآوردههای نفتی در پالایشگاههای شیراز، اصفهان و تهران خبر داد و افزود: با بهرهبرداری از این طرحها، بخش عمدهای از فرآوردههای تولیدی به استاندارد یورو ۵ ارتقا یافته و سودآوری پالایشگاهها افزایش خواهد یافت.
نقش راهبردی صنعت پالایش در اقتصاد ملی
عظیمیفر صنعت نفت را یکی از مزیتهای رقابتی اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: این صنعت بهعنوان پیشران میتواند سایر بخشهای اقتصادی را نیز به حرکت درآورد و سهم مهمی در تولید ناخالص ملی دارد.
وی تصریح کرد: هماکنون ۱۰ پالایشگاه اصلی کشور روزانه حدود ۲.۴ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی را به فرآوردههای نفتی تبدیل میکنند. این فرآوردهها از طریق ۱۵ هزار کیلومتر خط لوله، ۱۶ هزار نفتکش جادهای، سه هزار مخزن ریلی و ۸۷ انبار نفت در سراسر کشور توزیع شده و از طریق هفت هزار جایگاه سوخت و مراکز سوخترسانی هوایی در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
معاون وزیر نفت در پایان یادآور شد: بخشی از فرآوردههای تولیدی نیز صادر میشود که درآمد قابل توجهی برای کشور به همراه دارد.