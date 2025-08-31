باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی گفت: ساعت ۱۳:۳۷ دقیقه امروز یکشنبه یک مورد آتش سوزی به آدرس بازار بزرگ تهران، پله نوروز خان به سامانه ۱۲۵ اعلام می‌شود. بلافاصله دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام می‌شوند و همچنین ایستگاه‌های آتش نشانی روزانه در اطراف بازار هم در محل حضور پیدا کردند.

وی افزود: محل آتش سوزی یک پاساژ دو طبقه بوده که بخشی از پشت بام آن، کسبه ۱۰ الی ۱۵ کپسول ۱۱ کیلویی گاز بدون هیچ‌گونه حصار و پوششی زیر آفتاب گذاشته بودند. همچنین یک کمپرس کولر گازی نیز در آنجا وجود داشت که همه آنها شعله‌ور شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: آتش به ایزوگام‌های کف پشت بام سرایت کرده بود و در حال گسترش و نفوذ به داخل خرپشته بود که اگر آتش به آن قسمت می‌رسید، می‌توانست به داخل پاساژ نیز نفوذ کند.

ملکی اضافه کرد: آتش نشانان بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و آتش را کنترل و خاموش کردند و کپسول‌ها را به محل امنی منتقل کردند.

سخنگوی آتش نشانی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشت و در حال حاضر نیرو‌ها در حال لکه‌گیری و ایمن سازی محل هستند.