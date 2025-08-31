افتتاح ۵۰ پروژه آبفا در مازندران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - بهزاد برارزاده مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه تمامی پروژههای افتتاح شده با تکمیلی صد در صدی به بهرهبرداری رسیدند، گفت: شرایط مازندران به گونهای است که بایستی ملی دیده شود نمونهاش در همین ۱۲ روز جنگ تحمیلی که مازندران به مرکزیت مسافرین بدل شده بود پس ارائه خدمات دهی این استان صرفا به مازندرانیها نیست و سهم بسزایی از این خدمات به کل مردم کشور به نوعی ارائه میشود.
او افزود: سعی کردیم طبق تاکیدات استاندار مازندران فقط پروژههای صد در صدی که به اتمام رسیده افتتاح کنیم.
برارزاده با اشاره به افتتاح ۵۰ پروژه در حوزه آب و فاضلاب استان، گفت: پروژههای شاخصی در شهرهای بابل و ساری داشتیم پروژه خزرآباد که یک ابر پروژه هست به همراه پروژههای ششک چورت، بندرج، ریگ چشمه و خجیرود در روزهای آینده به بهرهبرداری میرسد که در کنار اینها افتتاح تسویهخانه نوشهر و چالوس رو در برنامه داریم، پروژهای که پس از سالها در مسیر بهرهبرداری است و بخش قابل توجهای از مشکلات مردمان آن مناطق را برطرف میکند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با تاکید بر بهرمندی کامل استان از ماده ۵۶ در حوزه فاضلاب، گفت: در سال ۱۴۰۴ با پیگیریهای مستمر استاندار تا الان ۲۱۰۰ میلیارد تومان از ماده ۵۶ برای فاضلابهای خودمان داریم استفاده میکنیم که این امر یک درگاه جدیدی برای مردم استان است همچنین در حوزه آبرسانی هم همین کار را کردیم یعنی از اعتبارات ملی استفاده کردیم تا دغدغههای مردم را در این حوزه کاهش دهیم.