افتتاح ۲۸ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور همزمان با هفته دولت

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با گرامیداشت هفته دولت، ۲۸ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور با حضور "مهدی دونده"فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، "سید یحیی سلیمانی"نماینده مردم نیشابور بزرگ درمجلس شورای اسلامی، "ذبیح الله حاجتمند"رئیس کمیته امداد امام خمینی( ره) شهرستان نیشابور و جمعی دیگر از مسئولان محلی افتتاح شد. رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور، درمراسم افتتاح یکی از این نیروگاه‌ها در روستای طالبی اظهار داشت: «با استعانت از خداوند متعال و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ۲۸ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی به ارزش ۴ میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان در مناطق شهری و روستایی مورد بهره برداری قرار گرفت، که ۱۴ نیروگاه در بخش سرولایت می‌باشد. ذبیح الله حاجتمند افزود: برای راه‌اندازی هر نیروگاه، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۷ ساله به مددجویان تحت حمایت این نهاد اعطا شده است.حاجتمند اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۰۰ درخواست دیگر برای احداث نیروگاه خورشیدی مورد بررسی و بازدید میدانی قرار گرفته که ۳۰ مورد از لحاظ فنی تائید و به زودی این نیروگاه‌ها نیز به بهره برداری خواهد رسید. رئیس کمیته امداد نیشابور تأکید کرد: «این طرح گامی مؤثر در مسیر اشتغال‌زایی، کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی و حرکت به‌سوی اقتصاد پایدار است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان، نقش مهمی در کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و توسعه انرژی‌های پاک در سطح ملی ایفا می‌کنند.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

