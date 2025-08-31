جهش اقتصادی با ۱۵۰ میلیون دلار اثر فناورانه در کشاورزی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - نشست رسانه‌ای اولین رویداد و نمایشگاه نوآوری دام، طیور و آبزیان «اینوفارم» صبح امروز (۹ شهریورماه) در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد.

دکتر محمدعلی ابراهیمی، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، در ابتدای این نشست به جلسه‌ای که حدود سه ماه پیش برگزار شد اشاره کرد و گفت: «در آن جلسه، ایده اولیه برگزاری این رویداد توسط دکتر قدیری و همکارانشان مطرح شد. با همکاری انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان که نمایشگاهی روتین برگزار می‌شود، یک طرح جدید طراحی می‌شود که میان ایده‌ها، سرمایه‌ها، صنعت و زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور باشد.»

وی افزود: «مؤسسه تحقیقات صنایع ما در کنار انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان زحمات زیادی کشیدند که قابل تقدیر است. همچنین از مؤسسه تحقیقات علوم دامی و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی که مشارکتی دارند، سپاسگزارم. تمامی این فعالیت‌ها با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهویژه دکتر قانعی و دکتر جوادی انجام شده است.»

ابراهیمی درباره جایگاه پژوهشگاه گفت: «پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با ۲۵ سال گذشته، نسبتاً جوان است، اما طی این سال‌ها قدم‌های بزرگ برداشته شده و جایگاه ویژه‌ای در میان مراکز فناوری زیستی کشور دارد. این پژوهشگاه سال‌هاست تلاش کرده است تا تنها یک مرکز پژوهشی باشد، بلکه به پلتفرمی برای شبکه‌سازی میان مدیران، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و تمامی بازیگران نقشه فناوری و نوآوری کشور تبدیل شود.»

وی بیان کرد: «فضای پژوهشگاه فراتر از توسعه دانش صرف، به طور جدی به سمت فعالیت‌های مشارکتی و جذب قرارداد‌های نیازمحور از سوق پیدایش اختصاص یافته است. هدف ما رفع نیاز‌های جامعه و ایجاد اثربخشی ملموس است. سال گذشته این مرکز حدود ۱۵۰ میلیون دلار اثر اقتصادی داشته است.»

ابراهیمی در ادامه به ماهیت رویداد اینوفارم اشاره کرد و گفت: «تمرکز این رویداد بر نوآوری در صنعت دام، طیور و آبزیان است و همان طور که اشاره کردم، نقش را میان ایده، سرمایه و صنعت ایفا می‌کند. امیدواریم با حمایت علمی، این مدل را در سایر رویداد‌ها و نمایشگاه‌های کشور نیز اجرا کنیم. این نمایشگاه متعلق به انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان است و ما با افتخار در کنار عزیزان به انجام وظیفه می‌پردازیم.»

وی در پایان گفت: «برای پژوهشگاه افتخاری است که نقشه‌ای برای هم‌رسانی ایجاد کند و چهار اصل در امنیت امنیت کشور را ایجاد کند. تمامی امکانات این سند از ارائه و دسترسی به سلامت و پایداری تولیدات دامی، طیور و آبزیان به‌طور جدی به توسعه نوآوری و فناوری و همچنین حمایت از این بخش وابسته است.»