باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرده که این کشور پیشنهاد اخیر کمیسیون اروپا برای تحریم اسرائیل به دلیل جنگ در غزه را مسدود کرده است.

اسرائیل به دلیل رفتار خود در این مناقشه با واکنش‌های فزاینده‌ای مواجه شده و متهم است که تقریباً هیچ کمکی به این منطقه محصور شده نمی‌رساند. چندین کشور غربی طرح‌هایی برای به رسمیت شناختن یک دولت فلسطین اعلام کرده‌اند و در برخی موارد، همکاری‌های نظامی و تجاری با اسرائیل را کاهش داده‌اند.

کمیسیون اروپا هفته گذشته پیشنهاد کرد که مشارکت اسرائیل در برنامه تحقیقاتی «افق اروپا» (Horizon Europe) به حالت تعلیق درآید و بودجه شرکت‌های نوپای اسرائیلی در فناوری پهپادها، امنیت سایبری و هوش مصنوعی قطع شود. بر اساس یک پیش‌نویس قطعنامه، این اقدام با هدف تحت فشار قرار دادن اسرائیل برای بهبود ارسال کمک‌های بشردوستانه طراحی شده بود.

وادفول که در حاشیه یک جلسه اتحادیه اروپا در کپنهاگ روز شنبه با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که آلمان این طرح را رد کرده، زیرا «متقاعد نشده» که محدود کردن دسترسی اسرائیل به صندوق‌های تحقیقاتی اتحادیه اروپا بر اقدامات نظامی آن تأثیر بگذارد. در عوض، او خاطرنشان کرد که برلین از قبل تحویل سلاح‌هایی که می‌تواند در غزه استفاده شود را محدود کرده است و پیشنهاد کرد که بروکسل باید بر روی گام‌های مشابهی تمرکز کند.

او گفت: «من معتقدم این یک اقدام بسیار هدفمند است، اقدامی که بسیار مهم و بسیار ضروری است.»

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه اعتراف کرد که این بلوک در این موضوع دچارچند دستگی شده است و او «چندان خوشبین نیست» که وزیران به زودی به توافق برسند، حتی اگر این موضوع نیاز به اجماع کامل نداشته باشد. او افزود که برخی از کشور‌ها خواهان فشار اقتصادی قوی‌تری هستند.

منبع: آرتی