باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با شی جین پینگ، همتای چینی خود، برای گفت‌و‌گو در مورد روابط دوجانبه در اجلاسی در شهر بندری تیانجین چین دیدار کرد.

دیدار روز یکشنبه در حاشیه بیست و پنجمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای برگزار شد و هر دو طرف بر تجارت، سرمایه‌گذاری و ثبات منطقه‌ای تمرکز کردند.

اردوغان گفت که روابط اقتصادی باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های پایدار و متعادل تقویت شود و افزود که تجارت به تنهایی نمی‌تواند ثبات بلندمدت را تضمین کند.

ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تجارت دوجانبه باید با سرمایه‌گذاری‌ها پشتیبانی شود تا تعادل و پایداری تضمین شود؛ پتانسیل عظیمی در فناوری‌های دیجیتال، انرژی، بهداشت و گردشگری وجود دارد و افزایش هماهنگی بین شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه مفید خواهد بود.»

رئیس جمهور اردوغان همچنین بر هماهنگی بیشتر بین ابتکار کریدور میانی ترکیه و پروژه کمربند و جاده چین برای افزایش ارتباط منطقه‌ای تأکید کرد.

هر دو طرف توافق کردند که سازوکار‌های مشورتی را فعال نگه دارند، گفت‌و‌گو‌های منظم و همکاری‌های نهادی را برای تحکیم مشارکت خود حفظ کنند.

اردوغان با تأکید بر روابط استراتژیک بین آنکارا و پکن، حمایت خود را از سیاست «چین واحد» مجدداً تأیید کرد.

رهبران همچنین بحران‌های بین‌المللی، از جمله جنگ روسیه و اوکراین، وضعیت بشردوستانه در غزه و گام‌های مشترک احتمالی در مورد سوریه را بررسی کردند.

منبع: تی‌آرتی ورلد