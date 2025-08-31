پنج تئاتر میلیاردی شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های «محیط زیست»، «نیمه تاریک ماه»، «الف لیله و لیله»، «بی خوابی مردمان نجیب»، «ایرج، زهره، منوچهر»، «اعترافاتی درباره زنان»، «پیانیست»، «هتل ترانسیلوانیا »، «کارخانه هیولاها» و...که در شهریورماه سال جاری در سالن‌های شماره ۱،۲ و۳پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه رفتند، به تفکیک اجراها مشخص شد.



پردیس تئاتر شهرزاد از مرداد ماه میزبان گروه‌های مطرح تئاتری و استقبال بی‌نظیر تماشاگران از آثار این مجموعه است. پردیس تئاتر شهرزاد در فاصله زمانی ۱۵مرداد تا ۱۵ شهریور ماه سال جاری میزبان۲۷هزار و۵۷۰ تماشاگر و فروشی معادل۱۲میلیارد و۷۲۸ میلیون بوده است.



«نیمه تاریک ماه» ۴میلیاردی شد



نمایش «نیمه تاریک ماه» به کارگردانی داود بنی اردلان در سالن شماره۲ با ظرفیت ۲۷۴تماشاگر و قیمت بلیت ۳۵۰و۵۰۰ هزار تومان و با ۲۸ اجرا توانست با میزبانی از ۷,۸۴۳ تماشاگر به فروشی معادل ۳,۸۱۵,۲۸۹,۵۰۰ تومان دست پیدا کند. اجرای این نمایش همچنان ادامه دارد. این نمایش با استقبال بی نظیر تماشاگران روزهای پایانی هفته به صورت دو اجرا و شنبه‌ها نیز روی صحنه می‌رود.



«الف لیله و لیله» با احسان عبدی‌پور



نمایش «الف لیله و لیله» به نویسندگی و طراحی احسان عبدی پور که از ۳ شهریور در سالن شماره ۱ با ظرفیت ۳۶۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته، در ۱۰ روز با ۲۳ سانس و میزبانی از ۵۶۳۳تماشاگر، توانست به فروشی معادل ۲میلیارد و ۹۹۴ میلیون تومان دست پیدا کند. این اجرا با استقبال بی نظیر تماشاگران هر روز ساعت۲۱:۳۰،۱۷و۲۳ روی صحنه می رود. شب قصه و ترانه "الف لیله ولیله" هنگامه ای از نقل و قصه و موسیقی است که با حضور کاراکترهای نظیر غلام فرج‌زاده، داریوش غریب‌زاده، حمید آتشچی، ناصر نوری، حسین محمودی، آراد عبدی‌پور، زهرا آفیسی روی صحنه می‌رود.



«بی خوابی مردمان نجیب»با حیدو هدایتی

نمایش «بی خوابی مردمان نجیب» که به کارگردانی سام موساییدر سالن شماره۱ با ظرفیت ۳۶۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۵۵۰ و۸۸۰هزار تومان روی صحنه رفت؛ با ۱۲ اجرا و میزبانی از ۳۲۱۹ تماشاگر فروشی معادل ۲,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰تومان داشته‌ است.این نمایش تا ۲۰ شهریور ماه روی صحنه خواهد رفت. در این نمایش حیدو هدایتی خواننده مطرح برای نخستین بار به عنوان بازیگر در کنار زیبا کناروندی و سام موسایی به ایفای نقش می پردازد.



«ایرج زهره منوچهر»

نمایش «ایرج زهره منوچهر»به کارگردانی مهرداد آبجار نیز در سالن شماره ۲ و قیمت بلیت ۲۰۰ و۵۰۰هزار تومان، در دور جدید از یکم شهریور ماه و با ۹اجرا توانست با میزبانی از ۲,۵۶۱تماشاگر فروشی معادل ۱,۱۰۰,۳۱۹,۰۰۰ تومان داشته باشد.لازم به ذکرست که این نمایش در مجموع هفت دوره تمدید از ۲۰ میلیارد فروش عبور کرده است.



«محیط زیست» با رسول کاهانی

نمایش «محیط زیست»به کارگردانی رسول کاهانی نیز در سالن شماره ۲ و قیمت بلیت۴۰۰,۰۰۰ و ۳۵۰,۰۰۰ تومان ، با ۲۸اجرا توانست با میزبانی از۴,۱۳۱تماشاگر فروشی معادل ۱,۵۸۹,۲۶۳,۵۰۰ تومان داشته باشد. این نمایش از ۱۸تیر تا ۱۷ مرداد روی صحنه رفت.



شهروز دل افکار و «اعترافاتی درباره زنان»

نمایش «اعترافاتی درباره زنان» به کارگردانی شهروز دل افکار در سالن شماره۳ با ظرفیت۱۱۰ تماشاگر و قیمت بلیت۴۰۰,۰۰۰ و ۳۵۰,۰۰۰ تومان ، با ۸اجرا توانست با میزبانی از ۸۱۷ تماشاگر فروشی معادل ۳۱۲,۹۸۴,۶۵۰داشته باشد.



«پیانیست»

نمایش «پیانیست»به کارگردانی محمد حسین خادمی در سالن شماره۳ با ظرفیت۱۱۰ تماشاگر و قیمت بلیت۳۰۰,۰۰۰ و ۲۵۰,۰۰۰ تومان ، با ۱۹ اجرا توانست با میزبانی از ۸۱۷ تماشاگر فروشی معادل ۳۱۲,۹۸۴,۶۵۰داشته باشد.



«هتل ترانسیلوانیا» و «کارخانه هیولاها»

دو نمایش «هتل ترانسیلوانیا» و «کارخانه هیولاها» به کارگردانیامین گلستانه نیز که ویژه کودک و نوجوان است، از ۲۰مرداد ماه در سالن شماره ۱ با ظرفیت ۳۶۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۰۰تا۴۵۰ هزار تومان به ترتیب طی ۹ اجرا و میزبانی از ۱,۲۲۶ تماشاگر، توانست به فروشی معادل ۴۱۵,۲۷۰,۶۲۵تومان دست پیدا کند.

«کارخانه هیولاها» نیز از۲۰مرداد ماه طی ۱۴ اجرا و میزبانی از ۲,۰۴۳تماشاگر فروشی معادل ۸۴۰,۷۲۴,۵۰۰۰داشته است.لازم به ذکر است که این اجراها ادامه خواهند داشت.