باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در سطح حدود یک میلیون هکتار برای کشاورزی فراسرزمینی بزنامه ریزی کرده ایم و کشت فراسرزمینی به کشاورزی فراسرزمینی تغییر دادیم چراکه بدنبال آن هستیم که در حوزه دام، شیلات و زراعت وارد می شویم.

به گفته وی، درخارج از کشور در سطح یک میلیون هکتار برنامه ریزی کرده ایم که شرکت های ایرانی تولید داشته باشند و محصولات تولیدی به داخل کشور بیاورند.

نوری قزلجه با اشاره به اتخاذ تمهیدات صورت گرفته برای حمایت از تولید گوشت داخل بیان کرد: هدف گذاری برای سه سال آینده خودکفایی تولید گوشت قرمز در داخل است که براین اساس باید نگاهی به تولید داخل داشته باشیم و برنامه ریزی لازم برای تامین کسری از محل واردات داشتیم و مشکلی در این خصوص نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به علل نوسان قیمت مرغ در بازار گفت: گرمای شدید در برخی استان ها موجب شد امکان نگهداری مرغ در سن متعارف وجود نداشته باشد و براین اساس مرغداران یک هفته تا ۱۰ روز مرغ ها را زودتر از سالن خارج می‌کردند که این امر منجر به کاهش تولید و نوسان قیمت شده است، هرچند از لحاظ جوجه ریزی مشکلی نداریم و شرایط نرمال است. براین اساس با کاهش نسبی دما طی ۲ تا ۳ روز آینده مشکل مرتفع می شود به طوریکه نوسان قیمت مرغ با رسیدن به وزن متعارف اصلاح می شود.