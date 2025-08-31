رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه تعیین مالیات مقطوع مشاغل خودرویی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل خودرویی شامل وسایل نقلیه مسافری، باری و ماشین‌آلات راه‌سازی و صنعتی بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، مالیات مقطوع شامل همه مشاغل خودرویی که درآمد سال گذشته آنها حداکثر ۱۵۰ برابر مبلغ معافیت مندرج در قانون بودجه سال جاری است، می‌شود؛ این سقف، ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

مالیات بر عملکرد خودروهای پلاک «ع» تا ظرفیت ۷ تن فعال در شهر تهران با ضریب ۱۰۰ درصد اعمال می‌شود.

مالیات مالکان بیش از یک دستگاه تاکسی و وانت‌بار برای دستگاه دوم به بعد و همچنین مالیات خودروهای کار (ماشین‌آلات) برای دستگاه‌های دوم به بعد با ضریب متفاوتی محاسبه و اعمال می‌شود. مالکیت باید همزمان باشد و تغییر خودرو در طول سال، مشمول مالیات چند دستگاه خودرو (مالیات مقطوع) نمی‌شود.

صاحبان مشاغل خودرویی که درآمد سال گذشته آنها بالای ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده، مشمول مالیات مقطوع نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.

مالیات مقطوع شامل آن دسته از صاحبان مشاغل خودرویی می‌شود که مالیات متعلقه را تا پایان شهریور پرداخت کنند در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد.

مالیات تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌بارهای پلاک سفید، وانت‌بارهای اینترنتی و وانت‌بارهای تحت فعالیت آژآنس و مؤسسات کرایه دارای مجوز، با ضرایب دیگری محاسبه و اعمال می‌شود.

این دستورالعمل مشمول وانت‌بارهای فروش میوه یا کالا در سطح شهر نمی‌شود و مالیات آنها بر اساس دستورالعمل مشاغل مربوطه مانند فروش میوه و تره‌بار یا سایر اجناس محاسبه خواهد شد.

