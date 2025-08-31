باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالعلی رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی و حسین مظفر رئیس کمیسیون علمی، اجتماعی و فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام که از نمایندگان ادوار مجلس نیز هستند، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار نسبت به فعالیت‌های مرکز امور نمایندگان و کمیسیون‌های مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

همچنین مقرر شد از ظرفیت‌ها و تجارب نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های تخصصی، تحقیقی، تجربی، اجرایی، تقنینی و نظارتی در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده مفید شود و نسبت به استفاده از نمایندگان دارای تخصص و جایگاه مناسب مدنظر تاکید کردند.

رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس پیش از این نیز با سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص با هدف استفاده از ظرفیت نمایندگان ادوار در این کارگروه زیربنایی مجمع نیز دیدار و توافق کرده است.