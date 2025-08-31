مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و رئیس راه آهن ارمنستان درباره توسعه همکاری‌های فنی و اجرایی در حوزه حمل‌ونقل ریلی میان کشور‌های عضو CIS تبادل نظر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان سفر اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به روسیه، جبارعلی ذاکری در حاشیهنمایشگاه ریلی فضای ۱۵۲۰ در سن‌پترزبورگ با رئیس راه آهن ارمنستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، دو طرف درباره توسعه همکاری‌های فنی و اجرایی در حوزه حمل‌ونقل ریلی میان کشورهای عضو CIS تبادل نظر کردند.

از جمله محورهای مورد گفت و گو در این دیدار می‌توان به ایجاد حمل‌ونقل ریلی پایدار، شناسایی بارهای قابل حمل در مسیر، فعال‌سازی شرکت‌های حمل‌ونقل فورواردر و بررسی راه‌کارهای تسهیل ارتباطات ریلی میان ایران و روسیه از طریق ارمنستان پس از حل مسائل سیاسی مابین آذربایجان و ارمنستان اشاره کرد.

همچنین با توجه به توافق اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان و نظر به اینکه مسیر کریدور شمال - جنوب از مسیر غربی نخجوان عبور می‌کند، جمع بندی شد که تفاهم نامه مذکور می‌تواند این مسیر را در جهت کریدور شمال - جنوب باز کند و در نتیجه پس از سال‌ها توقف، ارتباط ریلی ایران را از طریق شهر ایروان (ارمنستان) با روسیه برقرار کنند.

در این ملاقات مقرر شد نشست بعدی در آینده نزدیک در تهران برگزار شود.

منبع: راه‌آهن

برچسب ها: راه آهن ایران ، حمل و نقل ریلی
خبرهای مرتبط
تقویت همکاری‌های علمی و آموزشی ریلی ایران و روسیه/دیدار مدیرعامل راه آهن با مقامات دانشگاه دولتی راه آهن سن‌پترزبورگ
چشم‌انداز جدید ریلی ایران در روسیه برای تکمیل کریدور شمال-جنوب
تکذیب انتشار خبر نادرست حذف توقف قطار‌های دارای سهمیه در ایستگاه نیشابور
سرمایه اجتماعی، پشتوانه اصلی ثبت جهانی راه‌آهن ایران است
۳۰۰ قطار از چین تا پایان سال وارد ایران می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نارضایتی مردم از پیش‌فروش خودرو/ اتحادیه نمایشگاه داران: کسی پاسخگو نیست
مردم نگران قیمت نباشند شیب کاهشی قیمت برنج استمرار دارد
قانون مالیات بر سوداگری؛ گامی بلند برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی
سهم بالای ایران در بازار آبزیان چین/ فرصت طلایی برای جهش صادرات
سد‌های مهم تنها ۳۹ درصد آب دارند/ آب ۱۳ سد کمتر از ۱۰ درصد
جایگزینی ۱۰ هزار موتور فرسوده با انواع BLDC در کولر‌های آبی
بیانیه پالایشگاه تهران در حمایت از رویکرد مسئولان شهرستان ری در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز
سهم ۳۰ درصدی بانوان از طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان
تشکیل شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت وجاهت قانونی ندارد
۹۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
آخرین اخبار
تقویت همکاری‌های علمی و آموزشی ریلی ایران و روسیه/دیدار مدیرعامل راه آهن با مقامات دانشگاه دولتی راه آهن سن‌پترزبورگ
۹۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید
سهم ۳۰ درصدی بانوان از طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان
جایگزینی ۱۰ هزار موتور فرسوده با انواع BLDC در کولر‌های آبی
تشکیل شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت وجاهت قانونی ندارد
بیانیه پالایشگاه تهران در حمایت از رویکرد مسئولان شهرستان ری در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز
نارضایتی مردم از پیش‌فروش خودرو/ اتحادیه نمایشگاه داران: کسی پاسخگو نیست
مردم نگران قیمت نباشند شیب کاهشی قیمت برنج استمرار دارد
سد‌های مهم تنها ۳۹ درصد آب دارند/ آب ۱۳ سد کمتر از ۱۰ درصد
سهم بالای ایران در بازار آبزیان چین/ فرصت طلایی برای جهش صادرات
قانون مالیات بر سوداگری؛ گامی بلند برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی
توقف اجرای صورتجلسه شورای شهرداران مناطق تهران برای دور زدن مقررات نظام مهندسی
وابستگی بالای کشور به گاز طبیعی/ نقش کلیدی گازبانان در مصرف بهینه
کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در نیمه شرقی کشور
بیش از ۹۰ درصد مناطق روستایی به کشاورزی اختصاص دارد
چشم‌انداز جدید ریلی ایران در روسیه برای تکمیل کریدور شمال-جنوب
پایش بیش از ۸۴ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی و معابر شهری در دولت چهاردهم
بخشنامه بیمه مرکزی برای رفع نگرانی مالکان خودرو‌های نامتعارف برای استفاده از بیمه بدنه
امضای تفاهم‌نامه همکاری اروندان و ملی حفاری ایران
صدور قبض‌های نجومی برای مشترکانی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند
دهیاری‌ها می‌تواند برق سبز خود را در بورس انرژی بفروش برسانند 
بهره برداری از فاز دوم خط اضطراری انتقال آب از سد طالقان
صرفه‌جویی بیش از ۱۳ همتی با نوسازی تراکتور‌های فرسوده از کاهش مصرف سوخت
تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر روستایی به امضا رسید
ثبت سفارش ۱۵۰ هزارتن برای ترمیم ذخایر راهبردی در مردادماه
دستور وزیر نیرو برای تهیه لایحه جرم انگاری استخراج غیرقانونی رمز ارز صادر شد
بخش مسکن تا دو سال آینده همچنان درگیر رکورد است
ارزش بذر مصرفی کشور بالای یک میلیارد دلار است
عملیاتی شدن طرح ضمانت واحدهای مسکونی در کشور