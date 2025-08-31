ورود دادستان قزوین به حادثه درگیری ماموران شهرداری با فروشندگان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از تشکیل پرونده قضایی برای حادثه درگیری ماموران شهرداری با فروشندگان در بلوار شهید سلیمانی در همان روز وقوع حادثه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر عسگری روز یکشنبه در این رابطه اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، پرونده ای نزد قاضی کشیک دادگستری تشکیل و کلیه افراد درگیر در نزاع، جهت اخذ اظهارات و انجام مراحل قانونی احضار شدند.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و به ویژه تبصره یک بند ۲ این ماده که به شهرداری اجازه می‌دهد تا نسبت به سد معابر عمومی، رفع اشغال پیاده‌روها و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از فضای معابر اقدام کند، تصریح کرد: اقدام شهرداری در این زمینه ذیل این قانون و در راستای حمایت از حقوق شهروندان، کاهش ترافیک و جلوگیری از تصادفات انجام می‌شود، اما درگیری پیش آمده خارج از چارچوب و مقررات بوده و بر همین اساس پرونده برای آن با قید فوریت تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین افزود: پرونده مذکور هم اکنون در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی قرار دارد و دستگاه قضایی استان، بر اساس وظیفه ذاتی خود که صیانت از حقوق عامه است، با دقت و امعان نظر کامل، موضوع را پیگیری کرده و با هرگونه تخلف، برخورد قانونی قاطعانه خواهد کرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مردم، ولی نعمت ما هستند، خاطرنشان کرد: رعایت حقوق عامه و حفظ شئونات عمومی مردم، وظیفه ذاتی تمامی کارگزاران نظام است و افکار عمومی نیز در این خصوص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و جریحه دار کردن آن به هیچ وجه مورد قبول نیست.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
دستفروشی = شغل کاذب = کمبود کارگر برای صنعت و کشاورزی
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
باید هر چند ساعت اونجا رو خیس میکردند تا نتونن بساط کنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
هر عملی از بخش دولتی یا خصوصی یا هر کسی
که کانالهای فارسی زبان صهیونیستی بتوانتد
وطن ما را زیر سوال ببرند .باید پزهیز کنیم
بهانه برای برنامه سازی بهشون ندهید
۰
۰
پاسخ دادن
