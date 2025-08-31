باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابتهای کاپ آسیا، مرحله مقدماتی مسابقات سنگنوردی سرعت در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد و سه نماینده کشورمان موفق به صعود به مرحله فینال شدند.
در بخش مردان، «محمدرضا سهرابی» با ثبت رکورد ۵.۷۳ ثانیه و کسب رتبه یازدهم، «حسن بدری» با رکورد ۵.۸۷ ثانیه و رتبه چهاردهم، به جمع ۱۶ نفر برتر و فینالیستهای این رقابتها پیوستند.
در بخش بانوان نیز، «محیا دارابیان» با ثبت رکورد ۸.۱۰ ثانیه و قرار گرفتن در جایگاه دوم مرحله مقدماتی، به جمع ۸ فینالیست این دوره راه یافت.
گفتنی است مرحله نهایی این رقابتها بعدازظهر امروز برگزار خواهد شد.