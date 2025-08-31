باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند -کرملین گفت که قدرتهای اروپایی در حال مانعتراشی برای تلاشهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برای دستیابی به صلح در اوکراین هستند و روسیه عملیات خود در اوکراین را تا زمانی که مسکو نشانههای واقعی از آمادگی کی یف برای صلح ببیند، ادامه خواهد داد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران رسانههای دولتی روسیه گفت که «حزب جنگ اروپا» به مانعتراشی برای تلاشهای آمریکا و روسیه در مورد اوکراین ادامه میدهد.
پسکوف گفت: «ما آماده حل مسئله از طرق سیاسی و دیپلماتیک هستیم. اما تاکنون هیچ عمل متقابلی از سوی کی یف در این زمینه مشاهده نکردهایم؛ بنابراین ما به عملیات نظامی ویژه خود ادامه خواهیم داد.»
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در فوریه ۲۰۲۲ پس از هشت سال درگیری در شرق اوکراین بین جداییطلبان مورد حمایت روسیه و نیروهای اوکراینی، به دهها هزار سرباز دستور حمله به اوکراین را داد.
ایالات متحده مدعی است از سال ۲۰۲۲ بیش از ۱.۲ میلیون نفر در این جنگ کشته و زخمی شدهاند. در حال حاضر روسیه کمی کمتر از یک پنجم اوکراین را تحت کنترل دارد.
قدرتهای اروپایی ادعا می کنند که معتقد نیستند پوتین خواهان صلح در اوکراین باشد. پوتین بارها گفته است که آماده بحث درباره صلح است، اما روسیه هیچ یک از سرزمینهایی را که در اوکراین به دست آورده است، رها نخواهد کرد.
آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، روز جمعه گفت که ارتش روسیه نرخ پیشروی خود در اوکراین را تسریع کرده و در ماه ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر مربع (۵۰۲ مایل مربع) را تحت کنترل میگیرد که در مقایسه با ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر مربع در ابتدای سال افزایش داشته است.
منبع: تاس