به گفته کرملین اروپایی‌ها در حال مانع‌تراشی برای تلاش‌های دونالد ترامپ، برای دستیابی به صلح در اوکراین هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند -کرملین گفت که قدرت‌های اروپایی در حال مانع‌تراشی برای تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای دستیابی به صلح در اوکراین هستند و روسیه عملیات خود در اوکراین را تا زمانی که مسکو نشانه‌های واقعی از آمادگی کی یف برای صلح ببیند، ادامه خواهد داد.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران رسانه‌های دولتی روسیه گفت که «حزب جنگ اروپا» به مانع‌تراشی برای تلاش‌های آمریکا و روسیه در مورد اوکراین ادامه می‌دهد.

پسکوف گفت: «ما آماده حل مسئله از طرق سیاسی و دیپلماتیک هستیم. اما تاکنون هیچ عمل متقابلی از سوی کی یف در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم؛ بنابراین ما به عملیات نظامی ویژه خود ادامه خواهیم داد.»

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در فوریه ۲۰۲۲ پس از هشت سال درگیری در شرق اوکراین بین جدایی‌طلبان مورد حمایت روسیه و نیرو‌های اوکراینی، به ده‌ها هزار سرباز دستور حمله به اوکراین را داد.

ایالات متحده مدعی است از سال ۲۰۲۲ بیش از ۱.۲ میلیون نفر در این جنگ کشته و زخمی شده‌اند. در حال حاضر روسیه کمی کمتر از یک پنجم اوکراین را تحت کنترل دارد.

قدرت‌های اروپایی ادعا می کنند که معتقد نیستند پوتین خواهان صلح در اوکراین باشد. پوتین بار‌ها گفته است که آماده بحث درباره صلح است، اما روسیه هیچ یک از سرزمین‌هایی را که در اوکراین به دست آورده است، رها نخواهد کرد.

آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، روز جمعه گفت که ارتش روسیه نرخ پیشروی خود در اوکراین را تسریع کرده و در ماه ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر مربع (۵۰۲ مایل مربع) را تحت کنترل می‌گیرد که در مقایسه با ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر مربع در ابتدای سال افزایش داشته است.

منبع: تاس

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ اوکراین و روسیه
خبرهای مرتبط
آیا روسیه می‌توانست به ناتو بپیوندد؟  
فون در لاین: پوتین یک شکارچی است که تغییر نخواهد کرد
اسکات ریتر:
غرب اوکراین را فدا می‌کند تا مانع بهبود روابط آمریکا با روسیه شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساکس: توانایی موشکی ایران در جنگ ۱۲ روزه آشکار شد
سويدا در گرداب تجزیه: توطئه‌ای برای بازنقشۀ خاورمیانه
ترامپ: هیچگاه اینقدر حالم خوب نبوده است
حداقل ۲۵۰ کشته و بیش از ۵۰۰ زخمی در زلزله افغانستان
تشدید تدابیر امنیتی در اطراف نتانیاهو و کاتس پس از تهدید یمن
حمله موشکی یمن به نفتکش اسرائیلی در دریای سرخ
آخرین گزارش از زلزله در افغانستان؛ حداقل ۱۹ کشته و ده‌ها زخمی در ننگرهار و کنر
آلمان: اسرائیل باید فوراً شرایط غزه را بهبود بخشد
پوتین با پزشکیان، اردوغان و مودی دیدار می‌کند
سفر رهبر کره شمالی به چین چه دستاوردهایی خواهد داشت؟
آخرین اخبار
درمان رایگان چشم در ننگرهار؛ ۶۴۰۰ نفر درمان می شوند
سفر رهبر کره شمالی به چین چه دستاوردهایی خواهد داشت؟
حمله موشکی یمن به نفتکش اسرائیلی در دریای سرخ
ابراز همدردی و آمادگی کامل ایران برای کمک به زلزله‌زدگان افغانستان
۵ کشته در پی سقوط بالگرد نظامی در پاکستان
بازداشت فردی به دلیل راندن خودرو به داخل کنسولگری روسیه در سیدنی
تحریم‌های مردمی، غول‌های حامی اسرائیل را به زانو درآورد
مخالفت نتانیاهو با آزادی تعدادی از اسرا
پوتین: برای صلح اوکراین باید به گسترش ناتو رسیدگی شود
کره جنوبی پخش برنامه‌های رادیویی تبلیغاتی علیه کره شمالی را متوقف کرد
زلزله در شرق افغانستان؛ افزایش کشته ها به ۸۰۰ تن
بازدید کیم جونگ اون از تأسیسات جدید تولید موشک
شمار شهدای خبرنگار در غزه به ۲۴۷ نفر رسید
حداقل ۲۵۰ کشته و بیش از ۵۰۰ زخمی در زلزله افغانستان
تشدید تدابیر امنیتی در اطراف نتانیاهو و کاتس پس از تهدید یمن
سويدا در گرداب تجزیه: توطئه‌ای برای بازنقشۀ خاورمیانه
موتورسواران در لاهه در حمایت از فلسطین راهپیمایی کردند
آلمان: اسرائیل باید فوراً شرایط غزه را بهبود بخشد
کودکان غزه: قربانیان امروز، بازندگان فردای بی‌رحم
ساکس: توانایی موشکی ایران در جنگ ۱۲ روزه آشکار شد
پوتین: تفاهمات نشست آلاسکا راه را برای صلح در اوکراین هموار می‌کند
پیشنهاد‌های لوکاشنکو برای توسعه فعالیت‌های شانگهای و خنثی‌سازی تحریم
ترامپ: هیچگاه اینقدر حالم خوب نبوده است
شی: پکن با هژمونی و تقابل بلوک‌های سیاسی مخالف است
آخرین گزارش از زلزله در افغانستان؛ حداقل ۱۹ کشته و ده‌ها زخمی در ننگرهار و کنر
«قرن تحقیر» اروپا شروع شد
رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار پایان همه گیری خشونت مسلحانه در آمریکا شد
آمریکا صدور انواع روادید برای همه فلسطینیان را متوقف کرد
پوتین با پزشکیان، اردوغان و مودی دیدار می‌کند
رژیم صهیونیستی بار دیگر بیمارستان شهدای الاقصی در غزه را بمباران کرد