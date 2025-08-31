باشگاه خبرنگاران جوان - دهمین نشست شورای راهبردی فنی کمیته ملی پارالمپیک با حضور غفور کارگری رییس کمیته، محمدرضا داورزنی رییس شورا، دکتر نصراله سجادی، هادی ساعی رییس فدراسیون تکواندو، دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان، سعید سلگی معاون ورزش قهرمانی و دبیر شورا، علی رغبتی، علی اصغر هادیزاده، مجید احتشام زاده سرپرست انجمن پاراتنیس روی میز، هادی رضایی و سیما لیموچی به عنوان خبره ورزشی رشته پاراتنیس روی میز برگزار شد.

در این نشست که با محوریت رشته پاراتنیس روی میز برگزار شد، سعید سلگی گزارشی از سوابق حضور این رشته در بازی ها، افتخارات کسب شده و نیز بررسی وضعیت رقبای آسیایی و جهانی این رشته ارائه نمود.

همچنین برنامه راهبردی رشته پاراتنیس روی میز همراه با سیاست‌ها و برنامه‌ها توسط مجید احتشام زاده سرپرست انجمن پاراتنیس روی میز ارائه شد و در ادامه نشست سایر اعضای حاضر نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در راستای توسعه این رشته ارائه مطرح نمودند.

در پایان این نشست از سوی غفور کارگری، هادی رضایی به عنوان مشاور فنی رییس کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.