باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی فدوی روز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه امام علی بن‌ابی‌طالب (ع) قم گفت: مقاومت ملت ایران در دوران دفاع مقدس موجب شد تا طی ۳۷ سال دشمنان جرات شلیک حتی یک گلوله به سمت کشور را نداشته باشند، اما پس از این مدت با طراحی جدید در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به میدان آمدند که نتیجه‌ای جز ناکامی برای آنان نداشت.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شهادت شماری از فرماندهان مقاومت در این تهاجم افزود: کشتن و کشته شدن از ویژگی‌های طبیعی جنگ است، اما آنچه اهمیت دارد این است که دشمنان به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدند و خودشان نیز به این شکست اعتراف کردند.

فدوی سپاه‌های استانی را در این مسیر دارای نقشی مهم دانست و تاکید کرد: در برخی استان‌ها به ازای هر شلیک موشک به رژیم صهیونیستی یک شهید تقدیم شده‌است.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در طول ۴۷ سال گذشته همواره دشمنان به خاک مذلت کشانده شده‌اند، گفت: این روند تا زمان ظهور منجی عالم بشریت ادامه خواهد یافت، مشروط بر اینکه ما به تکالیف خود عمل کنیم و سپاه پاسداران نیز بر همین اساس مصمم است.

فدوی با اشاره به دشمنی مستمر امریکا با ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، تصریح کرد: با وجود آنکه آمریکا یک قدرت جهانی است و بسیاری از کشور‌ها دنباله‌رو آن هستند، ولی نتوانسته اهداف خود را در حذف جمهوری اسلامی محقق سازد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: پس از برخورد موشک‌های ایرانی به پایگاه العدید قطر، رییس‌جمهوری امریکا بلافاصله با پادشاه این کشور تماس گرفت و خواستار رفع مناقشه شد؛ این امر نشان‌دهنده قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی است.

فدوی در پایان با اشاره به جایگاه قم در نهضت انقلاب اسلامی گفت: پاسداری از انقلاب اسلامی وظیفه‌ای واجب است و بر همین اساس، تکریم و معارفه فرماندهان سپاه قم معنای ویژه‌ای دارد، چرا که این استان پایگاه اصلی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه رمز پیروزی در وعده الهی نهفته است، بیان کرد: براساس قرآن کریم، حزب خدا همواره پیروز و حزب شیطان محکوم به شکست است. اگر به تکالیف دینی خود عمل کنیم، نصرت الهی تضمین‌شده خواهد بود و وعده خداوند خلل‌ناپذیر می‌باشد.

مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) صبح امروز در سالن همایش اردوگاه فرهنگی تربیتی ولایت قم با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، خانواده شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار شد.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های سردار «محمدرضا موحد» که از آبان سال ۱۴۰۰ تاکنون فرماندهی سپاه قم را بر عهده داشت، تقدیر و سردار «فتح الله جمیری» به عنوان فرمانده جدید سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) معرفی شد.

جمیری فعالیت نظامی را در خلال جنگ ایران و عراق و از سال ۱۳۶۴ در نیروی زمینی سپاه پاسداران آغاز کرد.

او سابقه فرماندهی منطقه مقاومت بسیج کهگیلویه و بویر احمد و منطقه مقاومت بسیج استان بوشهر، فرماندهی سپاه امام صادق (ع) بوشهر و سپاه الغدیر یزد و همچنین فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در کارنامه فعالیتی خود دارد.

