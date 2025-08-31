باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، پوریا علیمردانی با اعلام خبر صدور ۱۸۷۹ کارت بلیت خبرنگاری، گفت: ۵۰۳ نفر از خبرنگاران، امسال برای نخستین بار نسبت به درخواست کارت بلیت خبرنگاری اقدام کردهاند و در حال حاضر میتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران فرآیند صدور کارت را تکمیل نمایند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران افزود: همچنین هماهنگیهای لازم برای شارژ اعتبار ۱۳۷۶ نفر از متقاضیان که از سالهای گذشته کارت بلیت خبرنگاری داشتند نیز انجام شده و این عده نیز میتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری مبلغ کارت اعتباری خود را شارژ کنند.
علیمردانی با اشاره به مبلغ شارژ کارت بلیت الکترونیک در سال جاری، ادامه داد: در حال حاضر بر اساس سنوات گذشته شارژ کارت بلیت الکترونیک ۴ میلیون ریال است که با مصوبات سال جاری به زودی ۲۵ درصد نیز به آن افزوده خواهد شد و خبرنگاران میتوانند تا پایان امسال جهت تردد با وسایل حمل و نقل عمومی نظیر مترو و اتوبوس ازآن بهرهمند شوند.
به گفته علیمردانی، مستندات لازم برای کلیۀ متقاضیان واجد شرایط که پیش از این در سامانۀ شهرزاد ثبت نام کرده و مدارک آنان بر اساس مصوبات قانونی بررسی و مورد تأیید قرار گرفته، ارسال شده است.