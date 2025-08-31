شرایط انتخاب نفرات تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در رقابت‌های قهرمانی جهان اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی تصمیم خود در مورد انتخاب تیم ملی به منظور حضور در رقابت‌های جهانی امید (زیر ۲۳ سال) را اعلام کرد

بر اساس اعلام کادر فنی، نفرات ذیل با توجه به چرخه انتخابی تیم ملی، بعنوان ملی‌پوش جهت اعزام به مسابقات زیر ۲۳ سال جهان در صربستان انتخاب شدند.

۶۰ کیلوگرم: سجاد عباس پور

۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی 

۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی

همچنین شرایط انتخابی درون اردویی که مقرر است روز ۲۱ شهریورماه با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار شود، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پس از مشخص شدن تکلیف پیام احمدی جهت حضور در رقابت‌های جهانی بزرگسالان، کادر فنی شرایط انتخاب فرد منتخب این وزن را اعلام خواهد کرد.

۶۳ کیلوگرم: ابتدا امیررضا ده بزرگی، امیررضا ذکریایی، رضا قیطاسی و عرفان جرکنی به مصاف هم می‌روند، فرد برنده به مصاف محمدجواد ابوطالبی می‌رود که ابوطالبی به یک پیروزی و حریف وی به ۲ پیروزی برای انتخاب شدن نیاز دارد.

۶۷ کیلوگرم: ابتدا علی چوبک زن، محمدمهدی غلامپور، رامین بخشی و محمد کمالی به مصاف هم می‌روند. برنده به مصاف احمدرضا محسن نژاد می‌رود که محسن نژاد به یک پیروزی و حریف وی به ۲ پیروزی برای انتخاب شدن نیاز دارد.

۸۷ کیلوگرم: شرایط این وزن پس از برگزاری مسابقات جهانی بزرگسالان اعلام می‌گردد.

۹۷ کیلوگرم: ابتدا امیررضا مرادیان و شایان حبیب زاده به مصاف هم می‌روند، برنده به مصاف امیررضا اکبری می‌رود و فرد برنده این دیدار به مصاف محمدهادی صیدی می‌رود که صیدی به یک پیروزی و حریف وی به ۲ پیروزی برای انتخاب شدن نیاز دارد.

