رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی از وصول بیش از ۹.۸ هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیات‌های مستقیم در پنج ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در پنج ماهه نخست سال جاری ۳۱۷ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از ۳۴۰۰ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۲۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و ۱۷۰۰ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال صادر شده است. 

وی با اشاره به مالیات و جرائم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در پنج ماه ابتدایی سال‏جاری بیش از ۹۸ هزار میلیارد ریال (۹.۸ هزار میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، حدود ۳۷۰۰ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و حدود ۴۳۰۰ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.

مستوفی با اشاره به اینکه در بازه زمانی فوق، حدود ۹۲۰۰ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از ۲۷۰۰ بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی ۵۲۹ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۵۴۸ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۵۱۲ مؤدی در پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

