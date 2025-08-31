واکنش سخت سخنگوی ارتش اسرائیل به حملات ایران در برنامه طنز نمک نشنال + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0637\u0646\u0632 \u0646\u0645\u06a9 \u0646\u0634\u0646\u0627\u0644 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0646\u0633\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0642\u0633\u0645\u062a \u0627\u0632 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631\u0627\u062a \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u06a9\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n
شیاطین اینقدر پلیدند که حتی سزاوار نیستند سوژه طنز شوند.
حقیقت اینها همان نسل کشی و کشتار بی رحمانه و زمین خواری و آواره کردم نسل ها است که با چاشنی نفوذ مالی و اخلاقی در بدنه و سران فاسد حکومتها و دروغ بستن به ادیان الهی و وارونه جلوه دادن آیات خدا حمایت سیاسی آن را بدست می آورند و البته احساسات مردم از ایشان تنها بصورت خشم مردم در جای جای جهان و نفرت از ایشان در عالم موج می زند.
من جدی خوشم اومد.