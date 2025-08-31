باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
واکنش سخت سخنگوی ارتش اسرائیل به حملات ایران در برنامه طنز نمک نشنال + فیلم

برنامه نمک نشنال در این قسمت از برنامه خود به اظهارات سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه طنز نمک نشنال از شبکه نسیم در این قسمت از برنامه خود به اظهارات سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی پرداخت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
از شیاطین چهره محبوبی ساخته اید.
شیاطین اینقدر پلیدند که حتی سزاوار نیستند سوژه طنز شوند.
حقیقت اینها همان نسل کشی و کشتار بی رحمانه و زمین خواری و آواره کردم نسل ها است که با چاشنی نفوذ مالی و اخلاقی در بدنه و سران فاسد حکومتها و دروغ بستن به ادیان الهی و وارونه جلوه دادن آیات خدا حمایت سیاسی آن را بدست می آورند و البته احساسات مردم از ایشان تنها بصورت خشم مردم در جای جای جهان و نفرت از ایشان در عالم موج می زند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
خیلی باحال بود.
من جدی خوشم اومد.
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
پخش کنید که ۳۰ خلبان اسرائیلی در یکجا بدرد واصل شدن خبرهایی که اسرائیل پنهان می‌کند را شما آشکار کنید تا دیگر هیچ صهیونی در اسرائیل نماند.
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
بی مزه
۱۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
اتفاقا روش خوبی است برای اینکه به دنبال کنندگان کانالهای فارسی زبان صهیونیستی بفهمانید که چرندیات و یاوه گویی های رژیم جعلی و تروریستی و صهیونیستی را که در این 12 روز چه دورغ ها و شایعاتی که نساختند
۱۳
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
بنظرم ایشون طنز بازی نکنه بهتره اصلا بازیش جالب نبود