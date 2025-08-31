باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شمعون؛ خطرناک‌ترین پروژه اسرائیل در طول تاریخ + فیلم

اسرائیل به دنبال پروژه‌ای با نام شمعون است که دنبال پایین کشیدن دشمنانش قبل از نابودی خود است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مفهوم شمعون در تورات حاوی اندیشه ای است که می گوید اگر اسرائیل روزی به نابودی نزدیک شود همه دشمنانش را پایین خواهد کشید.

 

 
شمعون؛ خطرناک‌ترین پروژه اسرائیل در طول تاریخ + فیلم
شمعون؛ خطرناک‌ترین پروژه اسرائیل در طول تاریخ + فیلم
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
واقعا بم اتم بازدارنده است
اگر نبود .کشورهای امریکای شمالی و اروپا نداشتند
اگر خوبه .پس برای همه خوبه
و اگر بد است .برای همه بد است .کلی بدرد تمام صنایع دیگه میخورد..
