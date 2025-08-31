ایران و جنگ ۱۲ روزه؛ نمایش قدرتی که موازنه قوا را تغییر دادمرشایمر: ایرانیها اسرائیل را ترکاندند
باشگاه خبرنگاران جوان - شما به عملکرد دولت چه نمرهای میدهید؟ این سوالی است که خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان به مناسبت هفته دولت با پرسش آن به سراغ مردم رفتند و از آنها درباره عملکرد یکساله دولت پرسیدند.
به دولت چهاردهم ۱۵ اون ۵نمره هم کم گرفته بخاطر دولت سیزدهم بود
به دولت دوازدهم روحانی ۱۷
امتیاز بی نهایت به شهید رئیسی
باقیمانده بییییست.
وجدان. و اخلاق خودشان
بهتر بود .خودشان به خودشان نمره میدادند و بعد با نمره مردم مقایسه میکردند