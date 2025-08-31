باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
به مناسبت هفته دولت؛

مردم به عملکرد دولت چه نمره‌ای می‌دهند؟ + فیلم

خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان، به مناسبت هفته دولت از مردم امتیازی که به عملکرد دولت چهاردهم می‌دهند را جویا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما به عملکرد دولت چه نمره‌ای می‌دهید؟ این سوالی است که خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان به مناسبت هفته دولت با پرسش آن  به سراغ مردم رفتند و از آن‌ها درباره عملکرد یکساله دولت پرسیدند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۴ ۱۱ شهريور ۱۴۰۴
من به دولت فعلی ۲۰ از ۲۰ می‌دهم. عرض خسته نباشید هم میگویم خدمت تمامی دولتمردان زحمتکش، جناب آقای دکتر پزشکیان عزیز و تمامی مدیر و مدبران لایق این مرز و بوم.
خداقوت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۲ ۱۱ شهريور ۱۴۰۴
1 از 10
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
اینا رو دستچین که نکردین انشالله!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
۱۵ میدم
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
مردمی که نمره دو به بالا دادند همین ملتی هستن که خدمات دولت شهید رئیسی رو دیدن و رفتن به پزشکیان رای دادن .آخه مرد حسابی روی چه حسابی نمره سه و چهار و ...دادین؟ فقط بخاطر رفع فیلتر در طول این یک سال و اندی؟؟؟
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
ده از یه میلیارد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
سخنگوی دولت رفته اردبیل افتتاحیه ..دولت به معاون نیازدارد جالب تو یه عکسی کلا مقامات محلی و نماینده ها مجلس چاهار زانو‌جلوش نشسته بودند سخنگو نگو معاون اول یک نفر نیست بگه این چه کاریه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
من له دولت سیزدهم بااخلاق ۲
به دولت چهاردهم ۱۵ اون ۵نمره هم کم گرفته بخاطر دولت سیزدهم بود
به دولت دوازدهم روحانی ۱۷
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۰:۴۳ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
آفرین. ای کاش از این نوع مصاحبه ها انقدر پخش شود تا نتوانند اولویت های مردم را به حاشیه برانند و مسائل حاشیه ای را اولویت اول کشور جا بزنند. خیلی عالی بود
۰
۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۰:۲۱ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
صفرصفرصفرصفر...
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۱ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
صفر مطلق
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
صفر اینا واقعا به چی ۷ میدن؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
صفر
۰
۳۸
پاسخ دادن
Finland
ناشناس
۱۸:۳۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
امتیاز صفر به پزشکیان
امتیاز بی نهایت به شهید رئیسی
۶
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
با توجه به تمام سنگ اندازی ها و خیانت هایی که از روز تحلیف پزشکیان تا به الان انجام شده،نمره ۸ از ۱۰
۳۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
صفر
۲
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
دولتی که انسجام درونی ندارد. حرف و شعار میدهد. طرحهای موقتی دارد. تورم. نرخ ارز. گرانی. آموزش. بهداشت و درمان. اشتغال. روابط بین الملل. اینارو که میزاریم کنار .
باقیمانده بییییست.
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
افتضاح دولت ریسی خوب بود
۱۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
منهای 100.
۶
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
قضاوت شون با خدا و
وجدان. و اخلاق خودشان
بهتر بود .خودشان به خودشان نمره میدادند و بعد با نمره مردم مقایسه میکردند
۴
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
صفر از ده
۲
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد ولایی بازنشسته
۱۶:۵۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
نمره صفری به اندازه کوه دماوند تقدیم به دولت پرتلاش خسته نباشید
۲
۴۳
پاسخ دادن