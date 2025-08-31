برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر در ارومیه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ رئیس اتحادیه طلا و جواهر ارومیه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: نخستین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره، گوهر سنگ ها و صنایع وابسته با حضور ۵۴ غرفه از سراسر کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی در پارک جنگلی ارومیه از روز سه شنبه یازدهم شهریور ماه برگزار می وشود.

حسین داننده با اشاره به اینکه این نمایشگاه تا جمعه چهاردهم شهریور برای بازدید عموم مردم دایر خواهد بود افزود: از مجموع ۵۴ غرفه فعال در این نمایشگاه، ۳۰ غرفه به زرگران و جواهر فروشان شهرستان ارومیه اختصاص یافته است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این شهر در صنعت طلا و جواهر است.

به گفته وی شاخص ترین برند در حوزه طلا و جواهر کشور در این نمایشگاه حضور خواهد یافت که نقش مهمی در ارتقای جایگاه ارومیه در صنعت طلا و جواهر کشور ایفا خواهد کرد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر ارومیه با اشاره به فعالیت ۸۸۰ واحد صنفی دارای پروانه در بخش طلافروشی و طلاسازی در ارومیه افزود: در کنار این واحد‌های مجاز، حدود ۱۵۰ واحد فاقد مجوز نیز فعالیت می‌کنند که مشکلات مالیاتی یکی از دلایل اصلی عدم دریافت پروانه کسب در آنهاست.

داننده تأکید کرد: اتحادیه در تلاش است با همکاری نهاد‌های مسئول، راهکار‌هایی برای رفع این مشکلات بیابد تا این واحد‌ها بتوانند به‌صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: سامان‌دهی واحد‌های فاقد مجوز نه تنها موجب افزایش اعتماد عمومی به بازار خواهد شد، بلکه در افزایش درآمد‌های مالیاتی و شفافیت اقتصادی نیز اثرگذار است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر ارومیه اطمینان داد: با هماهنگی نیروی انتظامی، تدابیر ویژه‌ای برای برگزاری این رویداد اتخاذ شده است تا بازدیدکنندگان بتوانند در فضایی امن و آرام از غرفه‌ها دیدن کنند.

داننده افزود: بازدید برای عموم مردم آزاد خواهد بود و این رویداد فرصتی است تا علاقه‌مندان و فعالان این حوزه با تازه‌ترین طرح‌ها و محصولات آشنا شوند.

وی معرفی شیوه‌های نوین طراحی و کارگاه‌های آموزشی در حاشیه نمایشگاه خبر را از برنامه های جنبی نخستین نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر ارومیه عنوان کرد.

داننده با بیان اینکه هم‌اکنون در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علمی‌کاربردی ارومیه رشته طلا و جواهرسازی تدریس می‌شود، گفت: تلاش‌هایی در حال انجام است تا این رشته در سایر دانشگاه ها نیز راه‌اندازی شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر ارومیه تصریح کرد: ایجاد این رشته در دانشگاه‌های مختلف استان می‌تواند نقش مهمی در تربیت نیروی متخصص و ماهر ایفا کند و مانع خروج استعداد‌های بومی به سایر شهر‌ها شود.

داننده افزود: توسعه آموزش‌های دانشگاهی در این حوزه نه تنها باعث ارتقای دانش فنی و مهارت نسل جوان خواهد شد، بلکه می‌تواند به رشد کارآفرینی و تقویت برند‌های بومی در بازار‌های ملی و بین‌المللی کمک کند.