باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - محمدجواد آقایی فرماندار شهرستان یزد در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به طرد تاکنون ۱۷ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از این شهرستان که خروج پنج هزار دانشآموز خارجی را به همراه داشته است، گفت: مطابق بررسیها به دنبال طرد اتباع غیرمجاز در شهرستان تا ۲۰ درصد کاهش فروش نان را در مرکز استان شاهدیم.
آقایی با اشاره به فعالیت نانوانواییها در استان افزود: در استان یزد هزارو ۲۰۰ نانوایی فعالیت دارند که از این تعداد ۶۰۰ نانوایی مربوط به شهرستان یزد است.
فرماندار بیان کرد: در تلاشیم یارانه نانوایی ها، حق الزحمه، بیمه، هزینه آب و برق و …به خوبی پرداخت شود.
آقایی با اشاره به قیمت نان در استان یزد گفت: قیمت نان در یزد ۵۲ درصد افزایش یافته است، فرمانداری با هر گونه گرانفروشی نانوایان اعم از دولتی و آزادپز به شدت برخورد خواهد کرد، شهروندان هرگونه گرانفروشی نان را گزارش کنند.
فرماندار یزد با اشاره به برنامهریزی هدفمند و جامع برای شهرستان یزد مطابق سند یزد پایدار گفت: در هفته دولت شاهد بهره برداری تعداد ۹۷ طرح در حوزههای مختلف اعم از عمرانی، خدماتی، میراث فرهنگی، کشاورزی، آموزشی و بهداشتی و درمانی با اعتبار دوهزارو ۳۰۰ میلیارد تومان در شهرستان مبتنی بر این رویکرد بودیم.
آقایی با اشاره به این که بخش عمده حوزه راههای شهرستان مربوط به کنارگذر یزد است، گفت: در حال حاضر یک لاین این مسیر روکش آسفالت شده و مرمت آسفالت لاین دوم آن نیز در دست اقدام است.
وی ادامه داد: استان یزد در طرح آزادراه نطنز – سیرجان، قطعه ۱۲۰ کیلومتری از اردکان تا مهریز را در دستور کار دارد که بنا بر تفاهم نامه منعقد شده، تلاش داریم این بخش از آزادراه را طی دو تا سه سال آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار دهیم.
آقایی با اشاره به این که بخش عمدهای از حوزه نهضت ملی مسکن در مجموعه پردیس زندگی واقع شده است، تاکید کرد: تامین زیرساختهای روبنایی و دسترسیها بین این منطقه که در آینده ۳۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای خواهد داد، با مرکز شهر مورد اهتمام است.
وی با اشاره به افزایش قیمت میوه در استان یزد افزود: در همین رابطه یک ماه قبل تیم کارشناسی از یزد با سفر به استانهای مجاور، قیمت و کیفیت میوه در این استانها را بررسی و طراحی ساختار مناسبی را برای یزد در دستور کار دارند.