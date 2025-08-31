ارزش بذر مصرفی کشور بالای یک میلیارد دلار است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد در برنامه تلویزیونی درخصوص تاثیر تولید بذر هیبرید بر زراعت گفت: بذر پایه تولید کشور است به طوریکه اگر در کشور بذر خوبی داشته باشیم، طبیعتا عملکرد و بهره وری تولید خوبی خواهیم داشت.

به گفته وی، بنابر تلاش های صورت گرفته در زنجیره تولید بذر کشور شامل کشاورزان پیشرو و همکاران ما در موسسه تحقیقاتی و مجموعه معاونت زراعت و جهاد کشاورزی استان ها موجب شد که ۹۸ درصد بذر مصرفی تولید داخل است.

آنجفی ادامه داد: بذور هیبرید مقاومت به خشکی، آفات و بیماری ها دارند. ارزش کل بذر مصرفی داخل کشور بالای یک میلیارد دلار است، درحالیکه کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار از طریق واردات تامین‌می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت بذر هیبرید بالاست، افزود: با توجه به انکه ۲ درصد واردات بذر هیبرید ارزبری دارید، از این رو اقداماتی صورت گرفته که همین ۲ درصد از طریق واردات تامین شود.

معاون وزیر جهاد درخصوص آخرین وضعیت برنامه های الگوی کشت بیان کرد: در قانون کارگروهی تحت عنوان اصلاح الگوی کشت تعریف شده که ریاست آن با وزیر جهاد کشاورزی است و تمامی دستگاه های مرتبط مسئولیت دارند. به عنوان مثال وزارت نیرو،وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه در این کارگروه عضو هستند.

وی ادامه داد: در شرایط طبیعی کشاورزان کشتی را انتخاب می کنند که درآمد بیشتری داشته باشد و حال ممکن است این کشت آب بیشتری نیاز داشته باشد که با تغییر الگوی کشت، کاهش درآمدی به کشاورز تحمیل می‌کنیم‌که براین اساس باید یارانه و مشوق هایی در نظر گرفته شود. در کارگروه ملی الگوی کشت که به ریاست استانداران جلسات تشکیل می شود، سیاست گذاری به نحوی است که تولیدات بخش کشاورزی را حفظ کنیم و هم از آخرین‌ تکنیک ها استفاده کنیم تا کمترین‌چالش داشته باشیم.

معاون امور زراعت با بیان اینکه برای تولید یک کیلو گندم آبی ۱۲۰۰ لیتر آب استفاده می کنیم، افزود: در سیاست های جدید الگوی کشت، تولید گندم به سمت دیمزارها می‌بریم که براین اساس بدون استفاده از آب های سطحی و زیرزمینی تولید گندم داریم. حال برای پایداری تولید گندم، تناوب کشت با غلات و حبوبات تعریف کردیم و امسال برای شروع کار حدود نیم‌میلیون تن علوفه از دیمزارها تولید کردیم.

به گفته آنجفی، با اطمینان و با افتخار می گویم که بسیاری از کشاورزان پیشرو که از نخبگان زیاد در آن زیاد دیده می شود، از کارشناسان بخش کشاورزی جلوتر هستند. در کشوری تولید می کنیم که با انواع و اقسام‌ بلایای طبیعی روبرو هستیم. به عنوان مثال امسال در خردادماه در مزارع گندم استان فارس یخبندان داشتیم و در آذربایجان شرقی بارش تگرگ داشتیم‌که خسارت زد و در همین‌ استان ها خشکسالی شدید داشتیم که طی ۵۰ سال اخیر بی سابقه بود و خسارت زد.

معاون وزیر جهاد با بیان‌اینکه بحران ناترازی بیشترین خسارت به بخش کشاورزی وارد کرد، گفت: در شرایط بحران آب و ساعاتی که می‌توان از اب مصرفی بخش بهره برداری کرد، برق نداریم که براین اساس اگر دانش و انگیزه جوانی در نخبگان وجود نداشته باشد، قدرت مدیریت کاهش می یابد. در طول دهه های گذشته نمودارهای تولید حاکی از آن است که میزان آب مصرف کاهش و تولیدات سیر صعودی داشته است، همچنین سطوح کاهش و تولیدات سیر صعودی داشته است که براین اساس فعالان بخش با وجود تمامی مشکلات با تکنولوژی و تکنیک‌ توانستند تولیدات حفظ کنند.