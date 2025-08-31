باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اصطلاح مادران هشت‌پا به چه معناست؟ + فیلم

مادران دهه هشتادی در حال تجربه یک اصطلاح خاص هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مادران دهه هشتادی درحال تجربه یک اصطلاح خاص هستند و نام این اصطلاح مادران هشت پا است که معنای آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
اصطلاح مادران هشت‌پا به چه معناست؟ + فیلم
young journalists club

روضه‌های خانگی؛ میراث مادران + فیلم

اصطلاح مادران هشت‌پا به چه معناست؟ + فیلم
young journalists club

سه شرط طرح یسنا برای کمک به مادران + فیلم

اصطلاح مادران هشت‌پا به چه معناست؟ + فیلم
young journalists club

تولد کوچک‌ترین زائر ایرانی اربعین در کربلا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم
۱۲۶۲

روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
وقتی بوی نان سنگک در کوچه‌های آنکارا می‌پیچد + فیلم
۹۴۹

وقتی بوی نان سنگک در کوچه‌های آنکارا می‌پیچد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
حمله شدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
۸۱۱

حمله شدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم
۷۸۱

روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم
۶۸۰

دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.