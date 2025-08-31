مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند گفت: تا کنون بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان لوازم خانگی در اختیار خانواده‌های آسیب دیده از جنگ قرار گرفته است.

داوود قربانیان مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در تلاش هستیم شهروندان صرفا نگاه خرید کالا به فروشگاه‌های شهروند نداشته باشند و این فروشگاه‌ها در سطح شهر محل حضور خانواده‌ها باشد به صورتی که خانواده‌ها علاوه بر خرید، برای گذر وقت و کنارهم بودن به فروشگاه‌های شهروند مراجعه کنند.

وی افزود: بر اساس رویکرد تفریح محوری در فروشگاه‌های شهروند، در فروشگاه بوستان فضا‌های کاذب و زائد را آزاد کردیم و قرار است در آنجا رستوران و کافه خانوادگی ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند گفت: در مجموعه بیهقی که فروشگاه شهروند هم در آن وجود دارد برای بحث حضور خانواده‌ها و موضوع تفریح محوری طرح‌های مهندسی سازه تهیه شده و مشاور در حال بررسی است. 

وی افزود: در مجموعه فروشگاه شهروند بیهقی مزاحمت‌های بصری آن حذف می‌شود و فضای پارکینگی به آن اضافه می‌شود و شهربازی این محل توسعه پیدا می‌کند و در ادامه ورودی آن در سمت شمال غرب و خروجی آن در جنوب شرق مجموعه خواهد بود.

قربانیان در خصوص تسهیلات فروشگاه شهروند برای خانواده‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه گفت: در توافق انجام شده با شهرداری، فروشگاه شهروند علاوه بر ۲۵۰ میلیون تومانی که به خانواده‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه برای تامین کالا‌های اساسی خانه از سوی شهرداری اعطا می‌شود، ۸ درصد هدیه از طرف مجموعه شهروند هم به این خانوده‌ها تعلق می‌گیرد. 

وی در این خصوص افزود: تا کنون بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان لوازم منزل از طریق فروشگاه شهروند در اختیار خانواده‌های آسیب دیده از جنگ قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند گفت: در برنامه‌های کلان مجموعه شهروند در نظر داریم در صورت تصویب شورای شهر تهران واردات مستقیم کالا را قرار دهیم و مجوز واردات مستقیم را برای فروشگاه بگیریم که اگر این کار تصویب شود دیگر نیازی به خرید از واسطه نیست.

برچسب ها: شهروند ، فروشگاه
