آئین رسمی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حوزه‌های علمیه، روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه از ساعت ۹:۳۰ صبح با حضور اعضای جامعه مدرسین، شورای عالی حوزه‌های علمیه، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، مدیران نهاد‌های حوزوی، اساتید و طلاب آغاز می‌شود.

در ابتدای برنامه، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، یکی از ذاکران اهل بیت (ع) به مرثیه‌خوانی خواهد پرداخت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، معاون آموزش حوزه‌های علمیه، در سخنانی گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های تحولی آموزشی حوزه ارائه خواهد داد و پس از آن، آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

سخنران پایانی این آئین حضرت آیت‌الله سبحانی، از مراجع عظام تقلید، خواهند بود که با بیان رهنمود‌ها و توصیه‌های خود، آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه را همراهی خواهد کرد.

این مراسم هرساله به عنوان نقطه آغاز فعالیت‌های آموزشی و علمی طلاب و اساتید، فرصت مهمی برای تبیین اولویت‌ها و ترسیم افق‌های پیش روی حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود.

