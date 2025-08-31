شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل مسکن و افزایش آورده در شهرستان پرند استان تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسکن ملی شهرستان پرند یکی از بزرگترین پروژه‌های دولت در این شهرستان است که با هدف تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه طراحی شد. اما مدتی است که متقاضیانی که در فاز ۶ این شهرستان ثبت کردند؛ علاوه بر تاخیر در تحویل؛ متقاضیان با افزایش آورده مواجه شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام ما سال ۱۳۹۸ مسکن ملی در فاز ۶ شهرستان پرند استان تهران ثبت نام کردیم و پیامک آمده آورده خود را به ۶۵۰ میلیون تومان کامل کنید که واریز کردیم. ۷ میلیون تومان هم همان سال اول برای هزینه عمران پرداخت کردیم. الان ما بلاتکلیف هستیم. ما پول پیش خانه خود رو واریز کردیم و الان خانه مادر زندگی می‌کنیم. چرا سال به سال اقساط‌ها را بیشتر و بیشتر می‌کنند. مگر این پروژه‌ها برای قشر آسیب‌پذیر جامعه نیست. برای پرداخت اقساط خیلی سختی کشیدیم تا واریز کردیم. خواهش می‌کنم پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: هفته دولت ، مسکن ملی ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار مرکزی؛
متقاضیان مسکن دلیجان همچنان در بلاتکلیفی
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
بازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های اجرایی آب و فاضلاب شهر نیشابور + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
کلید طلایی مسکن ملی گلبهار چه زمانی به دست متقاضیان می‌رسد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطعی طولانی مدت آب صدای مشهدی‌ها را درآورد
تصاویری از برگزاری یادواره شهدای دولت در فیروزه
زخمی شدن کوه‌ها و منابع طبیهی بومهن با تخریب منابع طبیعی
بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری چکنه همزمان با گرامیداشت هفته دولت + عکس
نیروهای نهضتی همچنان در پیچ و خم استخدام
برگزاری فستیوال بزرگ آبی در شهرستان شوشتر + عکس
افتتاح ۲۸ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور همزمان با هفته دولت
رنجش متقاضیان از تاخیر در تحویل مسکن نهضت ملی پرند و اضافه شدن اقساط
آخرین اخبار
رنجش متقاضیان از تاخیر در تحویل مسکن نهضت ملی پرند و اضافه شدن اقساط
افتتاح ۲۸ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور همزمان با هفته دولت
برگزاری فستیوال بزرگ آبی در شهرستان شوشتر + عکس
بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری چکنه همزمان با گرامیداشت هفته دولت + عکس
نیروهای نهضتی همچنان در پیچ و خم استخدام
زخمی شدن کوه‌ها و منابع طبیهی بومهن با تخریب منابع طبیعی
تصاویری از برگزاری یادواره شهدای دولت در فیروزه
قطعی طولانی مدت آب صدای مشهدی‌ها را درآورد
نگرانی خانواده‌ها از کمبود شیرخشک در داروخانه‌ها
رنجش مسافران از فرسوده بودن تاکسی‌های ون در مسیر شهرک قائمیه به متروی شاهد + فیلم
گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتسال زیر ۱۸ سال در قم