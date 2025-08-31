رنجش متقاضیان از تاخیر در تحویل مسکن نهضت ملی پرند و اضافه شدن اقساط

باشگاه خبرنگاران جوان - مسکن ملی شهرستان پرند یکی از بزرگترین پروژه‌های دولت در این شهرستان است که با هدف تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه طراحی شد. اما مدتی است که متقاضیانی که در فاز ۶ این شهرستان ثبت کردند؛ علاوه بر تاخیر در تحویل؛ متقاضیان با افزایش آورده مواجه شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام ما سال ۱۳۹۸ مسکن ملی در فاز ۶ شهرستان پرند استان تهران ثبت نام کردیم و پیامک آمده آورده خود را به ۶۵۰ میلیون تومان کامل کنید که واریز کردیم. ۷ میلیون تومان هم همان سال اول برای هزینه عمران پرداخت کردیم. الان ما بلاتکلیف هستیم. ما پول پیش خانه خود رو واریز کردیم و الان خانه مادر زندگی می‌کنیم. چرا سال به سال اقساط‌ها را بیشتر و بیشتر می‌کنند. مگر این پروژه‌ها برای قشر آسیب‌پذیر جامعه نیست. برای پرداخت اقساط خیلی سختی کشیدیم تا واریز کردیم. خواهش می‌کنم پیگیری کنید.

