متخصصان می‌گویند که مصرف شیر کامل بیش از سه بار در هفته ممکن است خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نوریا دیانووا، متخصص گوارش، کبد و تغذیه، خاطرنشان می‌کند که مصرف شیر کامل بیش از سه بار در هفته ممکن است خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش دهد.

او می‌گوید: «خوردن لبنیات چرب، به ویژه شیر، سه بار در هفته خطر ابتلا به سرطان کبد را در بزرگسالان بالای ۵۰ سال افزایش می‌دهد. با این حال، محصولات لبنی تخمیر شده به دلیل نداشتن چربی‌های اشباع و ترانس مضر، جزو این دسته محسوب نمی‌شوند.»

او تأکید می‌کند که شیر حاوی مقادیر زیادی چربی است و بهتر است مصرف آن را محدود کنید یا آن را با جایگزین‌های کم‌چرب یا گیاهی جایگزین کنید، مانند جایگزینی کره با کره کم‌چرب، شیر گاو با شیر گیاهی یا انتخاب پنیر کم‌چرب مانند پنیر کاتیج.

او توضیح می‌دهد که شیر با محتوای چربی بیش از ۳.۲٪ به عنوان شیر پرچرب طبقه‌بندی می‌شود، در حالی که هر درصد پایین‌تری کم‌چرب در نظر گرفته می‌شود.

او اضافه می‌کند: «اگر لازم است شیر ​​گاو را در رژیم غذایی خود حفظ کنید، ترجیحاً شیری با ۲.۵٪ چربی انتخاب کنید، با امکان استفاده از جایگزین‌های گیاهی مانند شیر بادام، به خصوص برای افرادی که بیماری کبد چرب غیرالکلی دارند. به این افراد توصیه می‌شود روزانه ۱۰ تا ۱۵ گرم آجیل مصرف کنند.»

منبع: gazeta.ru

برچسب ها: شیر کامل ، سلامتی ، مصرف شیر ، سرطان کبد
خبرهای مرتبط
بیشتر سرطان‌های کبد قابل پیشگیری هستند
آب را دوبار نگذارید بجوشد!
یک «فاجعه سلامتی» نیمی از جمعیت جهان را تهدید می‌کند!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
کشف یک گونه جدید کرم که سم را به طلا تبدیل می‌کند!
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
ارتقای سامانه نسخه الکترونیک با بهره‌مندی از پیشنهادات پزشکان
ضرورت اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور کامل در کشور
امکان مشاهده و دریافت کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی
برگزاری اولین نمایشگاه نوآوری دام و طیور اینوفارم
بافتن ۸ رایانه در یک لباس هوشمند با قابلیت شستشو!
آخرین اخبار
زنگ خطر «سرخک» در شمال کشور
اینوفارم ۱۴۰۴ مسیر خودکفایی امنیت غذایی را هموار می‌کند
بافتن ۸ رایانه در یک لباس هوشمند با قابلیت شستشو!
جهش اقتصادی با ۱۵۰ میلیون دلار اثر فناورانه در کشاورزی
برگزاری اولین نمایشگاه نوآوری دام و طیور اینوفارم
کشف یک گونه جدید کرم که سم را به طلا تبدیل می‌کند!
ضرورت اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور کامل در کشور
امکان مشاهده و دریافت کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی
ارتقای سامانه نسخه الکترونیک با بهره‌مندی از پیشنهادات پزشکان
درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
واکنش متخصص طب سنتی به چالش خوردن ترکیب خربزه و عسل در فضای مجازی + فیلم
معرفی بسته‌های تربیت ـ یادگیری کودکستان‌ها به زودی
صرفه جویی یک میلیارد دلاری با داخلی سازی محصولات پلاسمایی
اقدامات لازم در زمان شکستگی دست + فیلم
رونمایی از محصولات دارویی جدید در حوزه پلاسما؛ کاهش وابستگی به واردات
توسعه سیستمی برای تشخیص احساسات انسانی با کمک هوش مصنوعی
چه زمانی عینک برای چشم‌ها خطر ایجاد می‌کند؟
عوارض مصرف گیاه بومادران + فیلم
اطلاعیه انتخاب رشته شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
اعلام تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴
رونمایی شرکت Cubot از یک گوشی زرهی با مشخصات فنی برتر + تصویر
تأثیر ترمیم لایه اوزون بر گرمایش جهانی
کشف یک راز طولانی در مورد سرنوشت احتمالی خورشید در آینده
ذات‌الریه: علل، عوامل خطر و تشخیص
راه‌اندازی ۶۰۰۰ تخت جدید بیمارستانی تا پایان سال