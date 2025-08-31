باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نوریا دیانووا، متخصص گوارش، کبد و تغذیه، خاطرنشان می‌کند که مصرف شیر کامل بیش از سه بار در هفته ممکن است خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش دهد.

او می‌گوید: «خوردن لبنیات چرب، به ویژه شیر، سه بار در هفته خطر ابتلا به سرطان کبد را در بزرگسالان بالای ۵۰ سال افزایش می‌دهد. با این حال، محصولات لبنی تخمیر شده به دلیل نداشتن چربی‌های اشباع و ترانس مضر، جزو این دسته محسوب نمی‌شوند.»

او تأکید می‌کند که شیر حاوی مقادیر زیادی چربی است و بهتر است مصرف آن را محدود کنید یا آن را با جایگزین‌های کم‌چرب یا گیاهی جایگزین کنید، مانند جایگزینی کره با کره کم‌چرب، شیر گاو با شیر گیاهی یا انتخاب پنیر کم‌چرب مانند پنیر کاتیج.

او توضیح می‌دهد که شیر با محتوای چربی بیش از ۳.۲٪ به عنوان شیر پرچرب طبقه‌بندی می‌شود، در حالی که هر درصد پایین‌تری کم‌چرب در نظر گرفته می‌شود.

او اضافه می‌کند: «اگر لازم است شیر ​​گاو را در رژیم غذایی خود حفظ کنید، ترجیحاً شیری با ۲.۵٪ چربی انتخاب کنید، با امکان استفاده از جایگزین‌های گیاهی مانند شیر بادام، به خصوص برای افرادی که بیماری کبد چرب غیرالکلی دارند. به این افراد توصیه می‌شود روزانه ۱۰ تا ۱۵ گرم آجیل مصرف کنند.»

منبع: gazeta.ru