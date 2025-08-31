باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سلامتی فرماندار دلفان گفت: در دلفان ۴۸۰ هزار دام سبک و ۶۵۰۰ دام سنگین وجود دارد و دلفان بعنوان پایلوت واکسیناسیون دام انتخاب شد.

سلامتی بیان کرد: هدف از این اقدام، سنجش میزان پذیرش واکسن، ارزیابی اثربخشی برنامه‌های اطلاع‌رسانی و بهبود فرایند‌های اجرایی در سطح کشور می‌باشد.

وی افزود:بر اساس نتایج پایلوت، برنامه واکسیناسیون در سایر شهرستان‌ها بازنگری و بهینه‌سازی خواهد شد تا سطح پوشش واکسیناسیون افزایش یابد و ایمنی جامعه ارتقا پیدا کند.

فرماندار دلفان گفت: جمعیت شهرستان دلفان به گونه‌ای است که امکان پیگیری و مدیریت فرایند واکسیناسیون به صورت دقیق وجود دارد.

سلامتی اظهار کرد: وجود مراکز بهداشتی و درمانی مجهز و نیروی انسانی آموزش‌دیده، اجرای برنامه را تسهیل می‌کند و تجربه‌های گذشته در طرح‌های بهداشتی نشان داده که همکاری مردم دلفان در اجرای برنامه‌های سلامت بالا است