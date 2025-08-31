مدیرعامل گروه مالی مسکن گفت: طی دو سال اخیر بخش مسکن در رکود کامل بود و شاید اتفاقات و رخدادهایی سبب شود تا شاهد بیشتر شدن شدت رکود آن باشیم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  علی عسگری  مدیرعامل گروه مالی مسکن امروز در حاشیه مراسم بهره برداری از ۱۲۰ واحد مسکونی در گرمدره در جمع خبرنگاران با بیان اینکه  در دو سال اخیر بخش مسکن در رکود کامل بود و شاید اتفاقات و رخدادهایی سبب شود تا شاهد بیشتر شدن شدت رکود آن باشیم گفت: از آنجایی که حوادث و اتفاقات به صورت بلندمدت قابل پیش‌بینی نیست، نمی‌توان پیش‌بینی خیلی قطعی برای این بخش ارائه کرد.

عسگری تاکید کرد: فارغ از اتفاقات هفته‌های اخیر و موضوع «مکانیسم ماشه»، ممکن است تا دو سال دیگر رکود در بخش مسکن تداوم داشته باشد.

وی با بیان اینکه در بخش مسکن هرچند سال یک بار شاهد پرش‌های پله‌ای هستیم، یادآور شد: مسکن به طور معمول به مدت چند سال در یک روند پایدار رشد کرده و بعد از آن به‌یکباره پرش می‌کند. در برخی موارد این پله‌ها سه تا چهار ساله و در برخی دیگر از ادوار پنج تا ۶ ساله بوده است.

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد رکود فعلی مسکن دست‌کم چهار یا پنج سال به طول بیانجامد که دو سال آن را پشت سر گذاشته ایم افزود: چنانچه اتفاقات مثبت در اقتصاد کشورمان بیفتد، یکی از جاهایی که بیشترین رونق را خواهد داشت، بخش مسکن خواهد بود.

عسگری اضافه‌کرد: راهکار کوتاه مدت برای خروج از رکود فعلی مسکن نمی‌توان متصور بود، زیرا اساسا نمی‌توان برای مسکن به یکباره کاری انجام داد.

در ادامه  رضا خدادادیان مدیرعامل شرکت ساختمانی اظهار داشت: با وجود اینکه این سایت مسکنی در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه چندین بار مورد تهدید قرار گرفت، اما بیشترین پیشرفت آن در خرداد ماه امسال حاصل شد.

وی با اشاره به رعایت ضوابط و استانداردها برای ساخت منازل باکیفیت، تصریح‌کرد:‌ حفظ حداکثر ایمنی در اجرای پروژه‌ها و استفاده از هوش مصنوعی به‌منظور ارتقای بهره‌وری، تسهیل در بهبود فرآیندهای شرکت، افزایش خلاقیمت در کار و ...، از دیگر ویژگی‌های آن است.

 

برچسب ها: مسکن ، تولید مسکن
