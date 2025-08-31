\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0633\u0631\u06cc\u0631\u067e\u0648\u0631\u060c \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u062e\u0637 \u0627\u0648\u0644\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0648\u062e\u062a\u0646 \u0647\u0646\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u062a\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u06f4 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0647\u0631\u06a9\u062f\u0627\u0645 \u06f2\u06f0 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a \u0633\u0631 \u0632\u062f\u0645.\n