تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر روستایی میان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری برق مبادله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر روستایی میان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری برق مبادله شد. این تفاهم‌نامه همکاری امروز میان مسعود نصرتی معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و محسن طرز طلب معاون وزیر و رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) با هدف احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس کوچک تا ظرفیت ۳ مگاوات در روستا‌های کشور امضا و مبادله شد.

بسترسازی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا ظرفیت ۳ مگاوات توسط دهیاری‌ها، شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و اتحادیه‌ها در روستا‌های کشور، با میزبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جمله اهداف این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس کوچک حداکثر تا ظرفیت ۳ مگاوات، در روستا‌های کشور در چارچوب مدل‌های مختلف توسعه‌ای ساتبا و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق به صورت بلندمدت با متقاضیان صورت خواهد گرفت.

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در چهارچوب این تفاهمنامه تلاش خواهد کرد نسبت به اطلاع‌رسانی و اعلام طرح‌های اولویت‌دار ساتبا در چارچوب موضوع تفاهم‌نامه به متقاضیان اقدام کرده و به تشویق و ترغیب متقاضیان برای احداث نیروگاه تجدید پذیر و همچنین به معرفی ساختگاه‌های پیشنهادی متقاضیان به ساتبا جهت ارزیابی و امکان‌سنجی احداث نیروگاه تجدید پذیر موضوع تفاهم‌نامه بپردازد.

همکاری با ساتبا در زمینه پیگیری موارد مرتبط با احداث نیروگاه‌های تولید برق موضوع تفاهم‌نامه توسط متقاضیان و هماهنگی برای تامین مالی از طریق پرداخت تسهیلات کم بهره از محل تفاهم نامه‌های بانک‌های عامل کشور به متقاضیان برای اجرای طرح احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر از دیگر تعهدات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در چهارچوب این تفاهمنامه خواهد بود.

معرفی اطلس پتانسیل سنجی انرژی خورشیدی و بادی برای راهنمایی و راهبری متقاضیان شامل دهیاری‌ها، شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و اتحادیه‌های ذی ربط و انعقاد قرارداد بلند مدت ۲۰ ساله با مدل سرمایه گذاری خرید تضمینی برق، مدل فروش در بورس و مدل تهاتر برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث شده توسط متقاضیان از تعهدات ساتبا در قالب این تفاهم نامه خواهد بود.

هماهنگی با شرکت‌های توزیع نیروی برق محلی به منظور تسریع در اجرای مناسب طرح و فراهم نمودن زیرساخت‌های اتصال به شبکه برق، ارائه لیست معرفی پیمانکاران ذی‌صلاح از سوی ساتبا برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان‌های کشور، نظارت عالیه بر اجرا، مدیریت و بهره برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تولید برق موضوع این تفاهم‌نامه و آموزش و هدایت متقاضیان و بهره‌برداران نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تولید برق از دیگر تعهدات ساتبا در قالب این تفاهمنامه خواهد بود.

