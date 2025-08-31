باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- مصطفی وحیدزاده تامین اعتبار و بودجه را تنها گره کور نوسازی تراکتورهای فرسوده اعلام کرد و گفت: در شرایطی که بانکها بخصوص بانک تخصصی بخش کشاورزی، از نبود اعتبارات رنج میبرد باید چارهاندیشی در این مورد از سوی قوای مقننه و اجرایی صورت گیرد.
وی ضمن یادآوری اینکه کشاورز ایرانی استطاعت مالی لازم برای استفاده از تکنولوژی روز و حتی ماشینآلات معمولی را ندارد، توانمندسازی و حمایت این قشر از جامعه را گرهگشای معضلات بخش مکانیزاسیون و حتی امنیت غذایی کشور دانست و گفت: این حمایت در واقع حمایت از ۹۰میلیون ایرانی است چرا که تضمین امنیت غذایی تکتک شهروندان را با خودکفایی در تولید مایع الحتاج موردنیاز، استفاده بهینه از زمینهای کشاورزی، کاهش ضایعات تولیدات کشاورزی و مهمتر از همه افزایش ضریب مکانیزاسیون و رفتن به سمت کشاورزی مدرن را به دنبال خواهد داشت.
کمسیون تلفیق مجلس و دولت بودجه برای نوسازی مکانیزاسیون بخش کشاورزی اختصاص دهد
وحیدزاده ادامه داد: راهحلی که بتوان در کمترین زمان به نتیجه رسید اختصاص بودجه در کمسیون تلفیق از سوی مجلس و بودجه عمومی دولت هست که مطمئناً با توزیع این اعتبار بین کشاورزان زمینه برای نوسازی ناوگان فرسوده تراکتورهای کشور و افزایش ضریب مکانیزاسیون فراهم میشود.
این فعال حوزه صنعت کشور تأکید کرد: با نوسازی تراکتورهای فرسوده کشور که بیش از ۵۰ درصد ناوگان تراکتورهای بخش کشاورزی را شامل میشود بسیاری از هزینهها کاهش و راندمانهای تولیدی در صنعت کشاورزی افزایش خواهد یافت بهطوری که صرفاً از قبل کاهش مصرف سوخت تراکتورهای فرسوده، ۱۳ تا ۱۴ همت صرفهجویی اتفاق خواهد افتاد.