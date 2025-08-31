باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شی جین پینگ، رئیس جمهور چین عصر امروز به حدود ۲۰ رهبر جهان که میزبان آنها بود، گفت که مجمع امنیتی سازمان همکاری شانگهای اکنون «مسئولیت بیشتری» برای حفظ صلح و ثبات منطقهای و همچنین ارتقای توسعه و رفاه کشورهای عضو خود دارد.
شی در ضیافت خوشامدگویی، گفت که اجلاس امسال مأموریت مهم ایجاد اجماع بین همه طرفها و تحریک شتاب همکاری را بر عهده دارد.
امسال اجلاس سازمان همکاری شانگهای در حالی برگزار میشود که اکثر کشورهای جهان با جنگ تعرفهای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دست و پنجه نرم میکنند. در زمانی که بخش عمدهای از جهان با هرج و مرج ناشی از تعرفهها و تهدیدهای ترامپ رو به رو هستند، تحلیلگران انتظار دارند که اجلاس امسال به عنوان بستری برای شی جین پینگ باشد تا کشور خود را به عنوان یک نیروی ثباتبخش و قادر به متحد کردن جنوب جهانی معرفی کند.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان نیز به دعوت شی به شهر «تیانجین» سفر کرده و قرار است در این اجلاس شرکت کند. دیگر رهبران بینالمللی از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نارندرا مودی، نخست وزیر هند، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی نیز در این اجلاس حضور خواهند داشت.
منبع: رویترز