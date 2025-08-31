ایستگاه عاشقی؛ فرودگاه خرم آباد در مسیر پرواز زائران حج از لرستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرودگاه خرمآباد پس از فرودگاه مسجد سلیمان، بندر لنگه و قلعه مرغی، چهارمین فرودگاه قدیمی ایران میباشد و اولین هواپیما سال ۱۳۰۴ در باند آن فرود آمد و آنگونه که مسوولان فرودگاهی میگویند، همتراز با استانداردهای روز دنیا تعریف شده است و همین داشتهها بود تا نه تنها وعده ۱۳ ساله محقق شود بلکه ۴۰ سال پس از اعزام زائران سرزمین وحی، آسمان لرستان هم به افتخار میزبانی زوار خانه خدا نائل شود.
دههها پس از برقراری آخرین پرواز حج در این فرودگاه، مساله ضرورت طرح توسعه مطرح و این طرح با وجود تنگناهای مالی از منابع استان اجرا شد، اما ۱۳ سال هم از این طرح گذشت و آسمان لرستان همچنان به روی زوار سرزمین وحی بسته ماند تا اینکه حالا استان در آستانه تحولی بزرگ برای حمل و نقل هوایی است.
طرح توسعه فرودگاه خرمآباد دی ماه سال ۹۲ به منظور پذیرش هواپیماهای پهن پیکر و اعزام سالانه ۱۰ هزار زائر لرستانی خانه خدا آغاز شد، اما با وجود بهره برداری طرح، حجاج همچنان باید در عدم تحقق این وعده دیرین، رنج و خطر سفر هشت تا ۹ ساعته اتوبوس را برای حضور در فرودگاههای تهران تحمل کنند تا از پایتخت عازم سرزمین وحی شوند.
عملیات اجرایی طرح توسعه فرودگاه خرمآباد سال ۹۲ با برآورد اعتبار ۵۲۰ میلیارد ریالی و حضور مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور آغاز و اعلام شد، بیش از ۱۰ هزار زائر لرستانی خانه خدا بزودی از این فرودگاه عازم میشوند، اما طرح در مقاطعی تعطیل و در نهایت سال ۱۴۰۰ روبان قرمز افتتاح را به خود دید.
آن زمان عنوان شد طرح مطالعاتی توسعه باند، تجهیز فرودگاه و تامین امکانات مورد نیاز برای پرواز هواپیماهای بزرگ و پهن پیکر و طرحی شامل اجرای عملیات توسعه پهنای باند فرودگاه و همچنین پی سی ان (مقاومت فشاری باند)، پایانه و پاویون مناسب و مجهز برای فرودگاه خرم آباد در حال انجام است.
خرمآباد به ایستگاه ثابت پرواز حج تبدیل شد
مدیر فرودگاه شهدای خرمآباد گفت: این فرودگاه با تامین زیرساختهای گسترده و هماهنگیهای چندجانبه، موفق به پذیرش هواپیماهای پهنپیکر و تبدیل به ایستگاه ثابت پرواز حج شد که در این خصوص اقدامات زیرساختی متمرکزی در مدت زمان کوتاه انجام گرفته است.
امیرعباس نظریزاده روز یکشنبه به تشریح اقدامات صورت گرفته پرداخت و افزود: برای انجام پرواز حج نه تنها تامین ناوگان و جلب رضایت شرکت هواپیمایی در ایران و عربستان ضروری میباشد بلکه میبایست اقدامات زیرساختی در کوتاهترین زمان انجام میگرفت تا استانداردهای فرودگاهی نیز مهیا شود.
وی توضیح داد: پروازهای معمولی فرودگاه حدود ۱۰۰ نفر مسافر دارد، اما با رسیدن تعداد مسافر به ۲۵۰ نفر و نشست و برخاست هواپیمای پهن پیکر، افزایش صندلیهای ترمینال ضروری بود که برای رفع این مشکل، صندلیهایی جدید منتقل، بازسازی، روکش و در سالنها نصب شد.
وی افزود: براساس طرح جامع فرودگاه، برای هر مسافر پرواز حج تعداد مشخصی خودرو و مستقبل در نظر گرفته شده است و باتوجه به کمبود جای پارک، با همکاری استاندار و مدیرکل حراست استانداری، پارکینگ خودرویی به مساحت یک و نیم هکتار و ظرفیت ۳۰۰ تا ۴۰۰ خودرو ایجاد شد.
مدیر فرودگاه شهدای خرم آباد ادامه داد: افزایش ظرفیت ترمینال، نصب صندلیهای جدید، ایجاد پارکینگ خودرو با ظرفیت ۳۰۰ تا ۴۰۰ خودرو، اصلاح "جلوخان" فرودگاه و اقدامات محیط زیستی در مدت زمان کوتاهی انجام شد تا ملزومات جانبی پرواز حج در این مجموعه تامین شود.
نظریزاده گفت: همچنین نیم طبقه به ساختمان اصلی اضافه شد تا دستگاههایی مانند گذرنامه، گمرک و سرورها مستقر شوند همچنین تجهیزات و سرورها با هزینههای بالا تامین و مستقر شدند تا پذیرش مسافران به بهترین شکل صورت گیرد.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر مدیریت ارشد اجرایی استان برای تامین این زیرساختها تصریح کرد: همچنین تجهیزات هندلینگ شامل پله هواپیما، بالابر برای افراد توانخواه و برق مورد نیاز هم با همکاری استانداری تامین شد.
وی اظهار کرد: در نهایت نخستین پرواز موفقیتآمیز حج در فرودگاه خرم آباد برقرار، ۶ نشست و برخاست انجام، ۷۴۵ مسافر اعزام و پذیرش و یکهزار و ۱۶ تن بار ارسال و پذیرش شد و این فرودگاه هم اکنون جزو ایستگاههای ثابت پرواز حج کشور است
مردم این دیار با داشتن امکانات مناسب فرودگاهی، رنج سفر و خطرات جادهای چندین ساعته را با اتوبوس یا خودروی شخصی به جان خریدهاند تا به به تهران برسند و دوباره برای رفتن به مکه و عتبات عالیات، مسیر رفته را با سفر هوایی باز گردند و از آسمان غرب بگذرند.
مخاطرات سفر زمینی و خستگی راه در آغاز سفر چندان خوشایند نبود، از طرفی این خستگی در زمان بازگشت از سفر نیز مضاعف و دوچندان میشد و البته باید یادآور هم شد که بسیاری از آشنایان و بستگان نزدیک زائران، هنگام بازگشت آنها به تهران میرفتند تا علاوه بر استقبال، زائران را به استان بازگردانند که این هم زمینه ساز بروز حوادث رانندگی در این مسیر حدود ۶۰۰ کیلومتری میشد.
گذشته از سفرهای یکی بود یکی نبود عتبات عالیات طی چند سال اخیر که به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد، سفر حج به عنوان یک مطالبه اصلی و خواسته دیرین مردم لرستان مطرح و پیگیری شد.