بهره برداری از فاز دوم خط اضطراری انتقال آب از سد طالقان

وزیر نیرو از آغاز بهره برداری از فاز دوم خط اضطراری انتقال آب سد طالقان به تهران و کرج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی آبادی وزیر نیرو در در رسانه ملی اظهار داشت: انتقال آب از سد طالقان به تهران یکی از پروژه‌های مهم و حیاتی در زمینه تأمین آب شرب و کشاورزی در ایران است. این پروژه در پی سال‌های خشکی و کم‌آبی در کشور مطرح شده و هدف آن بهبود وضعیت آب‌رسانی به مناطق پرجمعیت مانند تهران و البرز است.

وی با بیان اینکه  مراحل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران در سه فاز اجرا می‌شود گفت: فاز اول این فاز به انتقال آب به هشتگرد اختصاص داشت که با موفقیت انجام شد. فاز دوم در این مرحله، آب به کرج منتقل شد و به تازگی به نتیجه رسیده است و فاز سوم در آینده نزدیک، آب به نقاط دیگر مانند بیلقان منتقل خواهد شد.

او بیان کرد:  وضعیت کم آبی در سال‌های اخیر، ایران با خشکسالی‌های پی در پی مواجه بوده است به طوری که، ۱۴.۵ درصد کاهش آب در این سال‌ها به شدت احساس شده است. این وضعیت بحرانی نیاز به اقدامات سریع و مؤثر را دوچندان کرده است.

علی آبادی با بیان اینکه این پروژه نه تنها به تأمین آب برای شرب و کشاورزی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک پشتیبان برای تأمین آب در مواقع بحران نیز عمل خواهد کرد افزود: به عنوان مثال، این آب می‌تواند در زمان‌های قطع برق در نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه کاهش مصرف آب از سوی مردم در این شرایط بحرانی بسیار مؤثر بوده است افزود: پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران یکی از اقدامات اساسی برای مقابله با بحران آب در کشور است. با اجرای این پروژه، امید به بهبود وضعیت آب‌رسانی به مناطق پرجمعیت و کاهش آثار خشکسالی افزایش می‌یابد. این اقدام نه تنها به مردم تهران و البرز، بلکه به کل کشور کمک خواهد کرد تا در برابر چالش‌های آبی مقاوم‌تر شوند.

