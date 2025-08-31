باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالوحید احدی- وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، با علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، درباره سفر هیئت عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت به افغانستان، برگزاری نشست مشترک کمیته اقتصادی، تجاری، معدنی و نفتی دو کشور در مرز دوغارون، افزایش صادرات پنبه، فرآوری و صادرات مواد معدنی افغانستان به ایران و نیز سفر تاجران افغان به ایران بحث و تبادلنظر شد.
همچنین طرف ایرانی علاقهمندی خود را برای سرمایهگذاری در معادن بزرگ افغانستان اعلام کرد و مقرر شد فهرست کالاهای بالقوه صادراتی افغانستان با ایران شریک شود.
هدف از سفر این هیئت عالیرتبه، توسعه روابط تجاری، افزایش مبادلات، تقویت همکاریهای ترانزیتی و رفع موانع موجود میان دو کشور عنوان شده است.