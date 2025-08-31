قطعی مداوم آب صدای اهالی محله تهران ویلا را درآورد

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت‌ها می‌گذرد و شهروندان همچنان در انتظار قطعی آب هستند. ماجرایی که در فصل گرمای تابستان به صورت داستان پرغصه برای شهروندان تبدیل شده و مشکلاتی را پیش روی شهروندان قرار داده است. مدتی است که شهروندان محله تهران ویلای شهر تهران از قطعی آب مداوم در این منطقه ابراز نگرانی کردند.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقتتون بخیرما ساکن محله تهران ویلا در شهر تهران هستیم. در این منطقه آب به طور مرتب قطع می‌شود؛ بطوریکه ما شب گذشته از ساعت ۸ شب تا ۵ صبح آب نداشتیم. ما بچه کوچک داریم. خواهش می‌کنم پیگیری کنید.

