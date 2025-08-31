یک کشف مهم درباره سیاره «سرس»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ مجله Science Advances گزارش داد که برای دهه‌ها، ستاره‌شناسان در سراسر جهان معتقد بودند که سرس، کوچکترین سیاره کوتوله در منظومه شمسی، صرفاً مجموعه‌ای از سنگ و یخ است. اگرچه حاوی آب بود، اما منبع انرژی این سیاره ناشناخته بود.

مطالعه اخیری که توسط دانشمندان دانشگاه آریزونا انجام شد، وجود یک منبع گرما را در این جرم آسمانی نشان داد. دانشمندان داده‌هایی را از فضاپیمای داون ناسا دریافت کردند که با شناسایی نقاطی در این سیاره کوتوله دانشمندان آنها را به عنوان رسوبات نمکی معرفی کردند.

دانشمندان با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی کامپیوتری دریافتند که بین ۲.۵ تا ۴ میلیارد سال پیش، واپاشی رادیواکتیو در هسته سنگی می‌توانسته گرمای کافی برای حفظ فعالیت هیدروترمال در این سیاره ایجاد کند، که نشان می‌دهد ممکن است حیات میکروبی ساده‌ای در سرس وجود داشته باشد.

مقاله منتشر شده در این مجله نشان می‌دهد که آب موجود در این سیاره، "غذای" شیمیایی را برای میکروب‌هایی که ممکن است در سرس زندگی می‌کردند، فراهم می‌کرده است.

به گفته ساموئل کورویل، رهبر این مطالعه، آب و انرژی موجود در اعماق سرس احتمالاً شرایط لازم برای وجود موجودات زنده را فراهم کرده است. این دانشمند همچنین به احتمال وجود شرایط شبیه به حیات در قمر‌های اورانوس و زحل اشاره کرد که برای دهه‌ها فاقد حیات تلقی می‌شدند.

منبع: Lenta.ru