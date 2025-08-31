وزیر جنگ رژیم اسرائیل به عنوان اولین مقام رسمی این رژیم ادعا کرد که سخنگوی شاخه نظامی حماس به شهادت رسیده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم اسرائیل ادعا می‌کند که ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های القسام (شاخه نظامی حماس) در حمله روز گذشته ارتش این رژیم به شهادت رسیده است.

تا کنون مقامات ناشناس اسرائیلی در این خصوص ادعا‌هایی را مطرح کرده بودند، اما کاتس اولین مقام رسمی صهیونیست است که ادعای ترور ابوعبیده را تایید می‌کند.

جنبش حماس هنوز به این ادعا واکنشی نشان نداده است.

پیش از این بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز گفته بود که ابوعبیده توسط ارتش صهیونیستی در ساختمانی در غزه «هدف قرار گرفته است» اما گفت که نتیجه حمله هنوز مشخص نیست. 

منابع غیر رسمی نیز گزارش‌هایی در این خصوص منتشر کرده‌اند. صبح امروز یک منبع فلسطینی ناشناس به شبکه العربیه گفت که «ابو عبیده» در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. به گفته این منبع، اسرائیل یک آپارتمان در غزه را هدف قرار داد که گزارش شده بود ابو عبیده در آن اقامت داشته است. این منبع افزود که تمامی افراد حاضر در آپارتمان کشته شده‌اند.

منبع: الجزیره/ تایمز اسرائیل

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
توصیه به رژیم جعلی .تروریستی .نازی و اپارتاید صهیونیستی
با ترور و قخطی و اتش زدن خانه و کاشانه و درختان زیتون و نسل کشی و جنایت جنگی
به جایی نمیرسی
بجز ذات خبیث و شیطانی ات که تا بحال توسط امپرتوری رسانه ای پنهان کرده بودی
بر همگان افشا و اشکار شد و متفورترین انسان نماها را نامیده شدید
حتی توسط امریکا و اروپا که صددرصد حامی تون هستند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
هر دم از این باغ بری می رسد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
زنده بودن و شهید شدن این رزمندگان نعمت است و
خاطره شون در ذهن ها باقی تا ابد می ماند
حوانمردانه از خاک وطن شون پاسداری کردند
هزاران ابو عبیده وجود دارد که جای ایشان را بگیرند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
چرا ایران کاری برای فلسطین نمی کند
چرا چرا چرا چرا چرا چرا چراچرا جرا علت چیست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۸ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
پیروزی نهایی و جاودانه از آن مقاومت است.
غرب و عبر و عرب می‌دانند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
خدایا کامل حفظشون کن
۹
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
چرا چرا نمی زنید سرائیل حرام لقمه و حرامزاده را بزنید و تمام کنید
۱۴
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۰ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
کم فیلم هندی نگاه کنید زدن مگه شوخیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
خدا توورخدا محافظ سرداران مقاومت باش
۱۴
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
شاید جسمش ازبین ببرید ولی اسمش روحش در میان مسلمانان زنده است معلوم کسی که پایش را به این میگذارد میداند که آخرش مرگ است قبول کرده مردم دراین راه را
۱۶
۳۳
پاسخ دادن
