باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم اسرائیل ادعا می‌کند که ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های القسام (شاخه نظامی حماس) در حمله روز گذشته ارتش این رژیم به شهادت رسیده است.

تا کنون مقامات ناشناس اسرائیلی در این خصوص ادعا‌هایی را مطرح کرده بودند، اما کاتس اولین مقام رسمی صهیونیست است که ادعای ترور ابوعبیده را تایید می‌کند.

جنبش حماس هنوز به این ادعا واکنشی نشان نداده است.

پیش از این بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز گفته بود که ابوعبیده توسط ارتش صهیونیستی در ساختمانی در غزه «هدف قرار گرفته است» اما گفت که نتیجه حمله هنوز مشخص نیست.

منابع غیر رسمی نیز گزارش‌هایی در این خصوص منتشر کرده‌اند. صبح امروز یک منبع فلسطینی ناشناس به شبکه العربیه گفت که «ابو عبیده» در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. به گفته این منبع، اسرائیل یک آپارتمان در غزه را هدف قرار داد که گزارش شده بود ابو عبیده در آن اقامت داشته است. این منبع افزود که تمامی افراد حاضر در آپارتمان کشته شده‌اند.

منبع: الجزیره/ تایمز اسرائیل